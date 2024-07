Diese Tricks helfen gegen fiese Kristalle auf der Eiscreme

In der Sommerzeit hat man gern Eiscreme auf Vorrat im Tiefkühler. Es können sich beim Öffnen der Packungen jedoch fiese Eiskristalle bilden. Einige Tricks können jedoch Abhilfe schaffen.

Ob Schoko, Vanille oder Erdbeere – Eis ist in der warmen Jahreszeit total beliebt. Schnell lässt sich daraus auch ein Dessert zaubern. Eiscreme befindet sich in vielen Gefrierfächern in den Sommermonaten. In der angefangenen Packung können sich jedoch schnell Eiskristalle bilden und diese sind weniger ansprechend. Der Schönheitsfehler lässt sich mit einigen Tricks leicht beheben.

So entstehen die weißen Kristalle auf der Eiscreme

Die Entstehung der weißen Eiskristalle ist einfach erklärt: Diese entstehen, wenn warme Luft in die Packung gelangt. „Verschließt man die Verpackung wieder, wird die warme Luft eingeschlossen. Die darin befindliche Feuchtigkeit kondensiert und gefriert zu Eiskristallen“, teilt die Verbraucherzentrale Bayern laut merkur.de mit. Denn durch die warme Luft wird die Kühlkette unterbrochen. Umso häufiger man die Packung öffnet, umso mehr Kristalle können sich auf der Eiscreme bilden. Bei einem ungeöffneten Gefäß sollten keine Kristalle zu sehen sein – sonst wäre das ein Indiz dafür, dass der Behälter undicht ist.

Mit diesen Tricks ist man Eiskristalle schnell los

Kühlkette nicht unterbrechen

Auf dem Weg vom Supermarkt nach Hause ist das Eis am längsten ungekühlt und damit wird die Kühlkette unterbrochen. Damit das gar nicht erst passiert, sollte man das Eis in einer Kühltasche aufbewahren und zu Hause wandert die Eiscreme direkt in das Gefrierfach.

Eis nicht direkt aus der Packung löffeln

Zugegeben: Es ist sehr einfach, die Eiscreme aus dem Gefrierfach zu nehmen und daraus zu löffeln. Damit auch hier die Kühlkette nicht zu lange unterbrochen wird, ist es sinnvoller, sich eine Portion aus der Dose zu nehmen und dann das Gefäß direkt wieder in den Tiefkühler stellen.

Eispackung einfach umdrehen

Eiskristalle bilden sich immer am Boden der Verpackung. Der Grund? Das Kondenswasser läuft nach unten. Damit das nicht passiert, gibt es einen genialen Trick: Den Eisbehälter sollte man immer auf dem Kopf zurück in den Tiefkühler stellen.

Zwischenschicht aus Frischhaltefolie

Einfach Frischhaltefolie in die offene Dose legen und herunterdrücken, dass sie auf der Eiscreme liegt. So bleibt das Eis geschützt und die Kristalle bilden sich auf der Folie. Eine nachhaltigere Alternative wären etwa Bienenwachstüche – diese erzielen den gleichen Effekt.