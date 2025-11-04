Diese Geheimzutat sorgt bei einer Soljanka für eine Geschmacksexplosion

Soljanka ist ein echter Klassiker der osteuropäischen Küche. Seit Jahrzehnten sind Fans von deftigen Gerichten von der würzig-sauren Suppe begeistert. Mit einer Geheimzutat kann man diese zusätzlich aufpeppen.

Soljanka stammt ursprünglich aus Russland und hat sich von dort aus in vielen osteuropäischen Ländern verbreitet. Insbesondere in der damaligen DDR war das ein beliebtes Gericht und gab es in vielen Restaurants. Denn schließlich ist die Zubereitung der Suppe einfach und ist unglaublich lecker.

Und auch heute ist die Soljanka noch populär. Die Suppe gibt es in verschiedenen Varianten – die typisch saure Note ist aber immer gleich. Eine kräftige Brühe auf Fleisch- oder Wurstbasis ist die Grundlage für die Suppe. Hinzu kommen noch Zutaten wie Paprika, saure Gurken, Zwiebeln und Tomatenmark. Auch eine ordentliche Portion Fleisch gehört dazu – das kann Jagdwurst, Schinken oder auch Rindfleisch sein.

So wird die Soljanka zubereitet

Zunächst wird die Wurst in kleine Würfel geschnitten, danach werden die Zwiebeln geschält. Gewürzgurken und der Paprika werden ebenfalls in kleine Würfel geschnitten, anschließend wird das Pflanzenöl in einem großen Topf bei mittlerer Hitze erhitzt. Die Zwiebelwürfel werden angebraten, danach kommen die Wurst- und Schinkenwürfel hinzu. Das Tomatenmark wird im Topf angebraten, anschließend kommen die gewürfelten Gewürzgurken und Paprika hinein und werden rund drei Minuten gebraten. Dann kommen die Fleischbrühe und die geschälten Tomaten, bevor alles gut umgerührt wird.

Diese geheime Zutat bringt die Soljanka auf ein neues Level

Auch Lorbeerblatt, Paprikapulver, Essig und Zucker dürfen nicht fehlen. Mit Salz und Pfeffer wird die Suppe abgerundet. Nun kommt eine geheime Zutat hinzu: Laut dem Berliner Kurier kann eine Prise Zimt hinzugefügt werden. Damit wird der Genuss auf ein neues Level gebracht und gibt der Soljanka eine ganz besondere Note. Damit die Aromen gut verbunden werden, sollte die Soljanka bei schwacher Hitze um die 30 Minuten köcheln. Zum Schluss wird das Lorbeerblatt entfernt und die saure Sahne in die Suppe gerührt.

Verschiedene Varianten der Soljanka

Soljanka gibt es nicht nur mit Fleisch, sondern auch in anderen Varianten. Neben der klassischen Fleisch-Soljanka wurde die Suppe auch mit Fisch oder rein vegetarisch populär. In der DDR war die Fleisch-Soljanka sehr beliebt – zum einen, weil sie gesättigt hat und zum anderen, da sie aus Resten zubereitet werden konnte. Doch egal, für welche Variante man sich entscheidet – die Soljanka lebt von ihren süßen, sauren und würzigen Aromen.