Diese Geheimzutat hebt jede Kürbissuppe auf das nächste Level

Herbstzeit ist Kürbissuppenzeit! Wie der Tannenbaum an Weihnachten gehört eine warme Kürbissuppe zur goldenen Jahreszeit einfach dazu. Mit einer Geheimzutat bringt man die cremige Suppe auf das nächste Level.

Der Herbst hat viele schöne Momente zu bieten: Lange Spaziergänge, gemütliche Abende unter der Kuscheldecke auf der Couch und auch kulinarisch kann man sich oder andere mit einer warmen Kürbissuppe verwöhnen. Mit einer Geheimzutat wird der Kürbissuppe das gewisse Etwas verliehen.

Kürbissuppe: Geheimzutat sorgt für Perfektion

Es gibt zahlreiche Rezepte für eine Kürbissuppe. Eine Geheimzutat peppt die klassische Kürbissuppe (etwa in Kompositionen mit Kartoffeln, Ingwer oder Möhren) auf – dafür muss man nur einen Blick in den Vorratsschrank werfen. Denn die Rede ist von Apfelsaft, Apfelmus oder ganze Äpfel. Der Apfel passt hervorragend zu einer Kürbissuppe, welcher damit ein fruchtiges Aroma verliehen wird und somit auf ein neues Level hebt.

Die Suppe kocht man wie gewohnt. Kurz vor dem Pürieren mischt man den Apfel, Apfelsaft oder Mus unter die Zutaten. Jedoch ist auch die Menge entscheidend, denn die Betonung liegt auf „etwas“ – nimmt man zu viel, tritt der Apfelgeschmack in den Vordergrund. Mit seiner milden Säure und natürlichen Süße harmoniert der Apfel perfekt mit dem Geschmack des Kürbisses und die Suppe wird so zu einem kulinarischen Highlight.

Auch Mango eignet sich hervorragend für die Kürbissuppe

Wer auf Apfel verzichten will, aber der Kürbissuppe dennoch ein fruchtiges Aroma verleihen will, kann auch eine tropische Frucht unter die Zutaten mischen – die Rede ist von Mango. Ihre natürliche Süße harmoniert gut mit der leichten Schärfe des Ingwers und dem Geschmack des Kürbisses. Die Kürbissuppe wird dadurch zum absoluten Hingucker in der Herbstküche!

Mit diesem Trick wird die Kürbissuppe besonders cremig

Wenn man die Kürbissuppe mit einem Apfel oder einer Mango nicht nur fruchtiger, sondern auch würziger und cremiger haben will, kann einen simplen Trick anwenden. Die Sahne kann nämlich einfach durch Kokosmilch ersetzt werden. Das bringt eine zusätzliche Cremigkeit mit sich. Wenn man sich für die vegane Variante entscheidet, kann einfach Honig durch Ahornsirup oder Agavendicksaft ersetzt werden. Kürbiskerne oder ein Spritzer Limettensaft für noch mehr Fruchtigkeit können als Topping verwendet werden.