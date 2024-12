Diese 4 Sternzeichen haben 2025 besonders viel Pech

Das neue Jahr steht in den Startlöchern. Einige Sternzeichen müssen 2025 besonders stark sein. Denn laut dem Horoskop werden diese in den kommenden Monaten vom Pech verfolgt.

Einige Menschen haben viel Glück, andere hingegen werden vom Pech verfolgt. 2025 bringt nicht nur positive Veränderungen mit sich. Für einige läuft das neue Jahr nämlich überhaupt gar nicht rund und werden regelrecht vom Pech verfolgt. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf vier Sternzeichen zu.

Diese Sternzeichen haben 2025 eine Pechsträhne

Stier

Der Stier sollte 2025 besonders achtsam sein. Denn das neue Jahr bringt durchaus viele Veränderungen mit sich – und diese sind nicht immer positiv. Besonders in der Liebe könnte das Jahr für das Sternzeichen sehr herausfordernd werden. Der Fokus liegt für Stier-Geborene auf eine stabile Verbindung – jedoch könnte der Stier in der Liebe enttäuscht werden. Das Sternzeichen sollte aus dem Grund achtsam bei neuen Leuten sein, welche in sein Leben treten.

Zwilling

Besonders im Job wird der Zwilling im neuen Jahr zu kämpfen haben. Denn die Herausforderungen wachsen. Zwilling-Geborene denken deshalb darüber nach, ihren Job zu kündigen. Zudem könnten die Ausgaben deutlich stecken – Entscheidungen sollten deshalb genau überlegt sein. Auch das Verhalten gegenüber der Partnerin oder dem Partner ist möglicherweise überempfindlich – die Beziehung könnte deshalb auf eine harte Probe gestellt werden. Zudem sollte das Sternzeichen auch auf seine Gesundheit achten, denn der enorme Stress kann sich auf den Körper negativ auswirken.

Widder

Auch beim Widder ist Vorsicht geboten! Besonders Projekte und Vorhaben könnten sich verzögern und mehr Energie kosten. Entscheidungen sollten 2025 genau überlegt sein. Das kann zu Verwirrung und Unsicherheit in wichtigen Lebensbereichen führen. Auch die Emotionen können überhandnehmen. Das Sternzeichen sollte sich nicht von äußeren Einflüssen oder anderen Menschen verunsichern lassen, sondern auch sich selber hören.

Fische

Fische haben zwar viele Ziele, jedoch sind diese zu hoch angesetzt und können diese deshalb 2025 nicht umsetzen. Ihre Träume müssen sie deshalb überdenken. Das kann ganz schön ernüchternd sein. Das Sternzeichen fragt sich, ob es sich überhaupt noch lohnt, an den Träumen festzuhalten. Zudem kommen alte Gefühle und Erinnerungen wieder hoch – es ist höchste Zeit, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.