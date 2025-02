Diese 4 Sternzeichen entlieben sich besonders schnell von ihrem Partner

Es gibt Menschen, die sich schnell verlieben. Aber genauso schnell verflüchtigen sich auch wieder die Schmetterlinge im Bauch. Laut dem Horoskop „entlieben“ sich besonders vier Sternzeichen schnell von ihrem Partner wieder.

Sie sind über beide Ohren komplett verliebt und mit ihrem Partner sehr glücklich. Doch einige Menschen sind dafür bekannt, dass sie ihre Gefühle blitzschnell ändern und „entlieben“ sich von ihrem Partner. Laut dem Horoskop trifft diese Eigenschaft vor allem auf vier Sternzeichen zu.

Bei diesen Sternzeichen verfliegen die Schmetterlinge schnell wieder

Widder

So schnell wie sich der Widder verliebt, kommt auch die Ernüchterung. Nach einer gewissen Zeit kann es beim Widder zu Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten in der Beziehung kommen. Es kann also ordentlich krachen und schließlich kommt es zu einer Entfremdung – mit bösen Folgen: Die Partnerschaft steht vor einem möglichen Aus. Er fragt sich, ob es nicht besser ist, einfach loszulassen und die Beziehung zu beenden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Sternzeichen dann einen Schlussstrich zieht.

Zwillinge

Wenn sich der Zwilling verliebt, würde er für seine Partnerin oder seinem Partner alles tun. Das Problem an der Sache: Das hält nur eine Zeit lang an. Denn Zwilling-Geborene brauchen immer neue Impulse, um das Feuer ihrer Liebe am Leben zu halten. Ist das nicht mehr der Fall, kommt die Beziehung irgendwann ins Wanken. Wenn die Routine in der Beziehung einkehrt, verlieren Zwilling-Geborene schnell das Interesse. Wenn die Abenteuerlust innerhalb einer Partnerschaft nicht erfüllt wird, wirkt das Sternzeichen distanzierter und sind mit ihren Gedanken ganz woanders. Das ist ein deutliches Indiz dafür, dass sich der Zwilling von seinem Partner „entliebt“ hat.

Schütze

Der Schütze liebt das Abenteuer – das hat er auch anfangs in einer Beziehung. Und wenn er auf jemanden trifft, welcher ihn in den Bann zieht, verliebt er sich schnell. Wenn jedoch irgendwann der Alltag einkehrt, fehlt ihm der „Kick“. Zudem fühlt sich das Sternzeichen schnell eingeengt, denn er braucht seine Freiheit. Für sie ist besonders wichtig, dass die Partnerschaft locker ist – wenn es zu verbindlich oder ernst ist, flüchten Schütze-Geborene schnell wieder und beenden die Beziehung.

Löwe

Löwen sind Feuer und Flamme in frischen Beziehungen. Doch wenn das Sternzeichen die andere Person näher kennenlernt, kann er sehr schnell genervt sein. Mit einigen Macken der Partnerin oder des Partners könnte das Sternzeichen nicht klarkommen und findet einige Angewohnheiten extrem störend. Er fragt sich, ob er mit den Macken des anderen leben kann und stellt das Zusammenleben infrage. Im schlimmsten Fall führt das dazu, dass sich Löwe-Geborene „entlieben“ könnten – auch in langen Partnerschaften ist das nicht ausgeschlossen.