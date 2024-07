Das sind die Gründe: Darum ist es im Flugzeug immer kalt

Wer seine Reise mit dem Flugzeug antritt, sollte immer Socken und einen warmen Pulli dabei haben. Denn an Bord kann es eisig kalt sein – das hat aber auch einen bestimmten Grund.

Egal ob auf dem Kurzflug nach Mallorca oder auf der Langstrecke: Im Flugzeug sollte man sich genau überlegen, was man im Handgepäck mitnimmt. Denn schließlich ist der Platz begrenzt – was jedoch nicht fehlen sollte: Dicke Klamotten. Denn im Flieger kann es durchaus ziemlich kalt sein.

Flugbegleiterin verrät: Deshalb ist es im Flieger oft kalt

Gerade bei warmen Urlaubszielen verzichtet man auf einen Pulli – bis dann im Flieger die kalte Überraschung kommt. Dass die Temperatur an Bord so niedrig ist, hat seine Gründe. Eine Flugbegleiterin einer US-Airline hat gegenüber dem Insider nämlich ausgepackt und aus dem Nähkästchen geplaudert: Es gehe vor allem um die Notfallausrüstung und die Cockpit-Instrumente, welche gekühlt werden müssen und deshalb ist es an Bord grundsätzlich sehr kalt.

Der zweite Grund ist die Gesundheit von Passagieren und den Crew-Mitgliedern. Denn wenn es kälter in der Kabine ist, dann sind die Chancen geringer, dass ein Mensch bewusstlos wird. Das geht aus einer Studie der „American Society for Testing and Materials“ hervor. Zwischen einer plötzlich kurz andauernden Bewusstlosigkeit (Synkope) und der Temperatur sowie dem Luftdruck in einer Kabine war ausschlaggebend für die Untersuchung.

Menschen neigen während des Fluges leichter dazu, in Ohnmacht zu fallen. Das wird auch Hypoxie genannt und tritt auf, wenn das Körpergewebe weniger mit Sauerstoff versorgt wird. Besonders in älteren Maschinen ist es kalt. In neuen Fliegern sei das Verhältnis zwischen Luftdruck und Temperatur besser zu regulieren, wie der Ex-Pilot Paul Eschenfelder gegenüber dem australischen Traveller verrät.

So kann man sich vor der Kälte im Flugzeug schützen

Gerade Körperstellen, welche schnell kalt werden, sollten geschützt werden – dazu zählen vor allem Hände und Füße. Dicke Socken sollten demnach nicht fehlen. Auch ein Sweatshirt wäre sinnvoll. Wer es kuschlig mag, kann eine Reisedecke und ein Kissen einpacken. Und zuletzt: Auch warme Getränke wie Kaffee oder Tee kann von innen wärmen und außerdem den Kreislauf ankurbeln. So kann man einer Erkältung vorbeugen – denn was wäre schlimmer, als am Urlaubsort krank zu werden und damit wäre die Reise ruiniert.