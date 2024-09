Darum sollte man kein Toast mit Marmelade essen!

Für einige Menschen gehört sie jeden Morgen zum Frühstück dazu – die Rede ist von Marmelade. Und das wird oft mit Toast kombiniert. Doch darauf sollte man lieber verzichten – dafür gibt es auch einige Gründe.

Dass Schokolade, Pommes oder Gummibärchen nicht gesund sind, wissen alle. Doch auch eigentlich gesunde Lebensmittel können ungesund sein – und zwar dann, wenn diese mit anderen Lebensmitteln kombiniert werden. Das betrifft vor allem helles Brot – dieses sollte man lieber nicht mit süßem Aufstrich wie Marmelade kombinieren.

Vegetarier essen beispielsweise eisenreiche Lebensmittel – dazu zählen etwa Linsen, Vollkornhaferflocken oder Spinat. Das wird aufgrund des hohen Vitamin-C-Gehalts oft mit Paprika kombiniert. Doch einige andere Kombinationen von Lebensmitteln sind alles andere als gesund – dazu zählt beispielsweise auch Toast mit Marmelade.

Toast mit Marmelade lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen

Das betrifft aber nicht nur Marmelade, sondern generell süße Aufstriche – so auch Honig oder Nuss-Nugat-Creme. Damit ist ein Leistungstief am Vormittag vorprogrammiert. Der Grund? Das helle Auszugsmehl des Toastbrotes wie auch der Zucker des Aufstrichs lassen den Blutzuckerspiegel rasant ansteigen, wie RTL berichtet. Umso mehr er ansteigt, umso schneller fällt er auch wieder.

Die Folge: Man hat schnell wieder Hunger. Daraufhin schüttet unser Körper viel Insulin aus, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu schleusen, wie der Sender weiter berichtet. Vollkornbrot mit Gemüseaufstrich und Tomate oder Müsli mit pflanzlichem Joghurt eignen sich besser für ein gesundes Frühstück, um fit in den Tag zu starten.

Wie gesund ist Marmelade wirklich?

Das Bild von saftigen Früchten macht es einem leicht zuzugreifen – Obst ist schließlich gesund! Wenn man einmal genauer hinsieht, stellt man schnell fest, dass die meisten Konfitüren im Supermarkt gar nicht so gesund sind. In den meisten Konfitüren sind gerade mal nur 40 Prozent Früchte. Allein die enorme Zuckermenge ist fraglich. Schließlich nehmen wir schon viel Zucker an sich zu uns. Der Zusatz von Glukosesirup ist besonders problematisch, denn er besitzt etwa den gleichen Energiegehalt wie Zucker.

Marmelade, Fruchtaufstrich oder Konfitüre? Süß-fruchtiger Aufstrich gehört für viele zum Frühstück dazu. Die Mischung aus viel Zucker (gut 60 Prozent) und gekochten Früchten wird Konfitüre genannt. Weniger süß und kalorienreich sind sogenannte Fruchtaufstriche. Auch wenn Konfitüre nicht sonderlich kalorienarm ist, wird sie in der Regel nur in kleineren Portionen gegessen.

Wie gesund Marmelade ist, kommt auf die Sorte und die verwendeten Früchte an. Oft finden sich lösliche Ballaststoffe in den Fruchtaufstrichen, die einen positiven Einfluss auf die Verdauung haben können. Der hohe Zuckergehalt von Konfitüre sollte beachtet werden, denn zu hohe Mengen können den Zähnen schaden. Auf Konfitüre muss man nicht verzichten – jedoch halt in Maßen. Am gesündesten ist es, wenn man Marmelade selber macht. Denn dort ist der Zuckergehalt deutlich geringer.