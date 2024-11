Darum sollte man einen Schuh in den Hotelsafe legen

In den Hotelsafe kommen gewöhnlich wertvolle Sachen. Auch Bargeld und Reisepässe bewahren die meisten Urlauber dort auf. Eine Flugbegleiterin hat nun verraten, dass man einen Schuh darin einsperren soll – nicht, weil dieser wertvoll ist, sondern aus einem ganz anderen Grund.

Ob Reisepass oder Geld: Viele bewahren ihre Wertsachen im Urlaub im Hotelsafe auf. So kann man sicher gehen, dass nichts gestohlen wird. Vor Langfingern sind sie dort sicher – manchmal vielleicht etwas zu sicher. Denn viele Reisende vergessen beim letzten Check vor der Abreise nochmals in den Safe zu schauen. Den Verlust merkt man oft erst am Flughafen oder Stunden später.

Mit dem Schuh-Trick vergisst man keine Wertsachen im Hotelsafe

Damit man nichts im Hotelsafe vergisst, hat eine Flugbegleiterin einen simplen Trick verraten. Und zwar einfach den Schuh, denn man bei der Abreise tragen will, in den Safe legen. Stewardess Ty Opoku Adjei von der Fluggesellschaft British Airways hat gegenüber dem Portal Business Insider enthüllt: „Wenn Sie in den Urlaub fahren, ist es ganz natürlich, dass Sie Ihre Wertgegenstände im Hotelsafe aufbewahren. Mein wichtigster Tipp ist, einen Ihrer Schuhe darin einzusperren, den Sie auf Ihrer Heimreise tragen wollen.“

Auf diese Weise hätte man gar nicht die Möglichkeit, das Hotelzimmer zu verlassen: „Wenn Sie dies tun, werden Sie niemals das Hotelzimmer verlassen, ohne den Safe vorher zu überprüfen. Solange Sie nicht vergessen, wo Sie Ihren Schuh hingelegt haben, natürlich.“ Wenn man den Schuh aus dem Safe holt, fallen einem auch sicher die verstauten Wertsachen ins Auge.

Wenn man dazu neigt, etwas zu vergessen, sollte man den Schuh-Trick im Urlaub unbedingt ausprobieren. Denn schließlich wird niemand barfuß das Hotelzimmer verlassen. Der Trick ist genial, hat aber auch einen Haken: So weiß schließlich nicht jeder Hotelgast bei der Ankunft, welches Paar Schuhe er bei der Abreise tragen wird. Deshalb sollte man die gleichen Schuhe bei der Ankunft sowie Abreise anziehen und davon einen in den Hotelsafe legen. Und es gibt noch weitere Tücken: Wenn man den Schuh während des Aufenthaltes tragen will und einen anderen in den Hotelsafe legen muss, kann das für Verwirrungen sorgen und den Plan durcheinander bringen.

Wie sicher ist der Hotelsafe wirklich?

Mit einem speziellen Code kann man überprüfen, ob der Safe in im Hotel auch wirklich sicher ist. Urlauber sollten checken, ob sich dieser mit Standardcodes wie „999999“ oder „000000“ öffnen lässt. Laut Sicherheitsexperten kommen die Zahlenkombinationen am häufigsten vor.

Sollte sich der Safe nach Eingabe dieser Zahlen tatsächlich öffnen, sollte man die Wertsachen darin besser nicht aufbewahren. Bleibt der Safe zu, ist er sicher. Des Weiteren sollte man versuchen, den Safe hochzuheben. Lässt sich dieser leicht lösen, könnten Diebe den Safe einfach mitnehmen und wäre damit nicht sicher.