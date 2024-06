Darum kann ein Furunkel lebensgefährlich sein

Pickel oder Abszess? Was auf den ersten Blick ähnlich aussieht, kann leider sehr unterschiedliche Folgen haben. Ein Furunkel kann in seltenen Fällen sogar lebensgefährlich sein.

Ein Furunkel kann aus einem harmlosen Pickel entstehen. Bei einem solchen Abszess bildet sich ein Hohlraum unter der Haut, welcher mit Eiter gefüllt ist. Es handelt sich dabei um eine tief liegende Entzündung, welche vor allem durch Bakterien ausgelöst wird. Auch durch Staphylokokken kann eine solche Entzündung verursacht werden. Beim Rasieren, Insektenstichen oder sonstigen kleinen Verletzungen der Haut – dadurch können Keime eindringen, welche ein Furunkel begünstigen können. Operationen, Fremdkörper oder Prozesse im Immunsystem können ebenfalls zu Eiterbeulen führen.

Auf den ersten Blick sieht ein Abszess wie ein großer Pickel aus. Ein Furunkel kann von einem Durchmesser von wenigen Millimetern bis hin zur Größe eines Apfels reichen. „Überall im Körper können sie sich bilden“, sagt Thomas Löscher von der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München laut WELT.

Erreger können eine Blutvergiftung auslösen

Kleine Furunkel heilen meist innerhalb von wenigen Tagen selbst. „Treten aber zusätzlich zu der Eiteransammlung Beschwerden wie Fieber oder Schüttelfrost auf, dann muss das Krankheitsbild unbedingt in einer Praxis oder in einer Klinik untersucht werden“, betont der Experte. Ein Abszess auf oder unter der Haut kann harmlos sein. Aber streuen Erreger aus der Eiteransammlung im Gewebe in den Körper, droht eine Blutvergiftung – und diese ist lebensgefährlich.

Furunkel sind vor allem im Gesicht gefährlich

Ein Furunkel ist vor allem dann gefährlich, wenn dieser oberhalb der Nase auftritt. Denn über die Blutbahn können Erreger direkt ins Gehirn gelangen. Es kann eine Hirnhautentzündung ausgelöst werden und auch eine Sinusvenenthrombose ist möglich – es bildet sich dabei ein Blutgerinnsel im Hirn. Die Blutzufuhr kann dadurch unterbrochen werden. Auch eine bakterielle Entzündung der Augenhöhle, welche Orbitalphlegmone genannt wird, kann durch ein Furunkel auslöst werden.

Die Entzündung kann auf benachbarte Haarfollikel übergehen. Wenn mehrere Furunkel miteinander verbunden sind, sprechen Mediziner von einem Karbunkel. Wenn Furunkel immer wieder auftreten oder mehrere Furunkel an verschiedenen Stellen entstehen, sprechen Fachleute von einer Furunkulose. Dahinter kann eine Erkrankung stecken – Betroffene sollten also einen Arzt aufsuchen.

Wie kann man einen Pickel und Furunkel unterscheiden?

Typischerweise ist ein Abszess im Gegensatz zu einem harmlosen Pickel oft stärker geschwollen – zudem ist er gerötet, druckempfindlich oder pocht. Die betroffene Stelle kann sich warm anfühlen und besitzt meist ein gelbes oder weißes Eiterkäppchen. Viele versuchen dann, daran rumzudrücken – das ist jedoch nicht die beste Idee. Denn dadurch kann sich der Abszess noch weiter entzünden. Bakterien können sich dann nämlich im Gewebe verteilen und eine noch größere Entzündung hervorrufen. Auch dann kann es zu einer lebensgefährlichen Blutvergiftung kommen. Deshalb empfehlen Experten, den Furunkel nur von einem Arzt öffnen zu lassen.