Carol Acosta: Influencerin (27) verschluckt sich und stirbt

Influencerin Carol Acosta ist auf tragische Weise gestorben. Die 27-Jährige hat sich beim Abendessen verschluckt und erlitt anschließend einen Herzstillstand.

Carol Acosta hatte bei Instagram eine riesige Community von 6,6 Millionen Followern. Geboren wurde die 27-Jährige in der Dominikanischen Republik. Ihre Schwester, welche ebenfalls Influencerin ist, bestätigte die traurige Todesnachricht.

„Ich liebe dich, Schwester, und werde dich immer lieben“

„Ich liebe dich, Schwester, und werde dich immer lieben“, schreibt sie zu einem Schnappschuss bei Instagram. Weiter heißt es in dem Post: „Ich danke Gott, dass er mir eine Schwester wie dich mit deinem großen Herzen geschenkt hat. Ruhe in Frieden, meine Schwester.“

Sie fügte hinzu: „Allen Menschen, die mir Beileidsbekundungen schicken, möchte ich herzlich dafür danken, dass sie für mich da sind und mich unterstützen. Und danke auch dafür, dass Sie meine Schwester unterstützt haben, als sie noch lebte.“

Ein Cousin der Verstorbenen wird mit den Worten zitiert: „Ich weiß, dass jeder wissen möchte, was geschehen ist.“ Laut dem britischen Mirror wollen die Angehörigen jedoch das Ergebnis der Obduktion abwarten. „Ich weiß nur, dass sie wie immer zu Abend gegessen hat, dann zu würgen begann und Atembeschwerden bekam. Sie hatte einen Anfall und kam ins Krankenhaus, aber konnte nicht gerettet werden“, heißt es in dem Statement.

Im Alter von 12 Jahren hat Carol Acosta, welche vor allem unter dem Namen „Killadamente“ bekannt ist, ihre Heimat verlassen und ging in die USA. Wegen ihres Gewichtes wurde die Influencerin im Teeniealter gemobbt. Sie rief in den sozialen Netzwerken dazu auf, dass man sich selbst liebt. Diese Botschaft bescherte ihr eine riesige Fangemeinde. Die Fans sind über den plötzlichen Tod fassungslos. „Das darf doch nicht wahr sein“ oder „Diese Nachricht tut mir sehr weh“, heißt es in den Kommentaren.