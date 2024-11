Böse Verletzung: Sebastian Pufpaff fällt bei Wok-WM aus

Es wird wieder eine große Rutschpartie: ProSieben zeigt am Samstagabend die „TV total WOK WM“. Doch einer fällt aufgrund einer bösen Verletzung aus: Sebastian Pufpaff kann nicht an der Show teilnehmen.

Die Promis brettern am Samstagabend wieder den Eiskanal herunter. Nach dem Qualifying geht’s bei der „TV total WOK WM“ 2024 heute nun um die Medaillen. Steven Gätjen und Ron Ringguth übernehmen in diesem Jahr Moderation. Andrea Kaiser im Zielbereich und Khalid Bounouar am Start versuchen, den Wok-Sportlern ihre Erfolgsstrategien zu entlocken.

Sebastian Pufpaff fällt bei der Wok-WM aus

Doch ausgerechnet Sebastian Pufpaff fällt nun bei der Wok-WM aus. Grund dafür ist eine böse Verletzung. „Sebastian Pufpaff muss leider pausieren – ein Wrestling-Training wurde ihm zum Verhängnis. Gute Besserung, Puffi“, schreibt ProSieben beim Kurznachrichtendienst X. Aber was steckt genau dahinter? Laut der Bild-Zeitung soll er sich eine Verletzung bei einer Probe fürs „TV total Promi Wrestling“ zugezogen haben.

Der Entertainer hat bei Instagram selbst geschildert, dass er sich einen Rippenbruch zugezogen hat. Das bedeutet: Es herrscht absolutes Auftrittsverbot! Nach Informationen der Bild-Zeitung soll er ersetzt werden – Manni Ludolf könnte demnach für ihn einspringen. Sebastian Pufpaff musste auch 2022 kurzfristig die Show absagen – damals war’s ein schwerer Fahrradunfall.

Das sind die Teams bei der WOK-WM

Einer-Woks

Sebastian Pufpaff , Deutschland (fällt aus)

, Deutschland (fällt aus) Linda Nobat , Kamerun

, Kamerun Vincent Gross , Schweiz

, Schweiz Nathan Evans , Schottland

, Schottland Ailton , Brasilien

, Brasilien Mike Süsser , Österreich

, Österreich Jürgen Milski , Mallorca

, Mallorca Pascal Hens , Deutschland 2

, Deutschland 2 Paul Luca Fischer alias Paulomuc , WWW 1

, WWW 1 Lilly Becker, Holland

Vierer-Woks