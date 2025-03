„TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff verspottet Schlager-Ikone Andrea Berg

Sebastian Pufpaff ist für seine spitzen Bemerkungen bei „TV total“ bekannt. Nun musste Andrea Berg dran glauben – der Moderator machte eine sehr persönliche Bemerkung gegen die Schlager-Ikone in seiner Sendung. Die User im Netz finden den Seitenhieb respektlos.

Wer es zu „TV total“ auf ProSieben schafft, hat meist nicht viel zu lachen. Denn Sebastian Pufpaff nimmt wie sein Vorgänger Stefan Raab kein Blatt vor den Mund. In der aktuellen Folge musste Andrea Berg dran glauben.

Eigentlich fing alles ganz harmlos: Bei „TV total“ wurde ein Beitrag der WDR-„Lokalzeit“ gezeigt. Darin wird eine Pokémon-Go-Spielerin gezeigt, welche das Spiel mit sechs Smartphones spielt. Bereits diese Tatsache sorgt beim Publikum für einige Lacher.

Sebastian Pufpaff mit fieser Spitze gegen Andrea Berg

Moderator Sebastian Pufpaff geht aber noch einen Schritt weiter und ergänzt den Beitrag mit satirischen Einspielern. Auf dem Handy-Bildschirm erscheinen sechs Gesichter und nutzt die Sechser-Kombi unter anderem für mehr Treffer beim Online-Daten. „Hm? Ist das ein Mann oder eine Frau?“, fragt der Moderator. Dann schwenkt das Handy – und darauf ist Andrea Berg zu sehen. „Ach, egal“, meint der Moderator dann und vergibt dann ein Like. Die Spitze, welche gegen den Look der Schlager-Ikone abzielt, fanden die User im Netz ziemlich plump.

Es ist nicht der erste Seitenhieb gegen Andrea Berg bei „TV total“. Auch im Jahr 2024 stand die Sängerin in der ProSieben-Show im Fokus. Damals erntete sie böse Kommentare nach ihrem Auftritt in der Sendung „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen, nachdem sie mit einem Stahl-Ballon in den Saal geflogen kam. „Ich habe das Gefühl, einer der Luftballons scheint weit über das Ziel hinausgeflogen zu sein“, hieß es damals in einem Seitenhieb von Sebastian Pufpaff.

Andrea Berg ist nicht das einzige Schlager-Opfer bei „TV total“. In der Sendung wurden auch schon Sängerin Michelle und ihr 25 Jahre jüngerer Partner Eric Philippi verhöhnt.