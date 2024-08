Bittere Tränen: Dschungelcamp-Aus für Thorsten Legat!

Thorsten Legat wollte das Dschungelcamp als glücklicher Sieger verlassen. Nun machten ihn aber Eric Stehfest und Mola Adebisi einen Strich durch die Rechnung – „Mr. Kasalla“ muss den Legenden-Busch sofort verlassen.

Der nächste Exit steht im Dschungelcamp an – und dieser hat es in sich! Denn ausgerechnet Thorsten Legat muss die Show überraschend verlassen. Eric Stehfest und Mola Adebisi haben in der neuen Folge die Dschungelprüfung gewonnen – und diese dürfen entscheiden, wer den Legenden-Dschungel verlassen muss. Die Wahl fiel auf „Mr. Kasalla“.

Im „Schlimming Pool“ müssen die Kandidaten zwischen lauter Schlangen, Fröschen und Fischen unter Wasser Sterne abschrauben. Als Mola Adebisi und Eric Stehfest an Tag 13 in der Dschungelprüfung gegen Thorsten Legat und Gigi Birofio antreten, ist ihnen bereits klar: Nicht alle werden danach zurück ins Camp kehren. „Für einen der beiden Verlierer ist der Dschungel beendet – sofort“, verkündet Moderatorin Sonja Zietlow nach der Prüfung.

Eric Stehfest und Mola Adebisi schmeißen Thorsten Legat aus dem Dschungelcamp

„Wir haben unsere Entscheidung getroffen“, verkündet Eric Stehfest. Und dann fällt der Name Thorsten! Für den Ex-Kicker ist das ein riesiger Schock. „Alles gut“, versichert dennoch „Mr. Kasalla“. Wie schwer ihm das Dschungel-Aus fällt, ist kurz danach zu sehen: Nach der Verabschiedung kann Thorsten Legat seine Tränen nicht zurückhalten. „Ich könnte weinen“, zeigt sich Thorsten Legat enttäuscht.

„Da ist so ein Herzschmerz drin bei mir“

„Das war’s. Das ist das Ende der Reise. […] Da ist so ein Herzschmerz drin bei mir“, sagt er weiter. Dennoch versichert Thorsten Legat: Egal, wer gewinnt – er gönnt der Siegerin oder dem Sieger die Krone. Dann stellt er klar: „Ich habe eins gelernt: anständig zu verlieren. Wut und Hass sind schlechte Ratgeber. Und dem Sieger, der die Krone holt, dem gönne ich das von ganzem Herzen.“ Nach seinem Exit sind mit Eric Stehfest, Mola Adebisi und Gigi Birofio nur noch Daniela Büchner, Elena Miras, Kader Loth, Sarah Knappik und Georgina Fleur.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 Uhr, die Folgen sind einen Tag vorab bei RTL+ verfügbar.