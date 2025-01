„Hartz und herzlich“: Petra spioniert ihren Freund aus – und macht eine bittere Erfahrung

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ ist Petra verliebt. Doch dann misstraut sie ihrem Freund Felix und spioniert ihn aus – kurz danach macht sie eine bittere Erfahrung und zieht einen Schlussstrich.

Eigentlich schwebt Petra im siebten Himmel, seit sie beim Videodreh des neu aufgelegten Tostebrot-Songs Musikmanager Felix kennen und lieben gelernt hat. Doch seit einiger Zeit zweifelt sie an seinen Gefühlen. Erschwerend kommt hinzu, dass sie den Verdacht hat, dass seine Frau noch bei ihm wohnen könnte. Doch alles Spekulieren hilft nichts, Petra will ihren Freund zur Rede stellen und dafür extra nach Hamburg reisen. Sohn Pascal würde die Sache anders regeln, aber Petra ist sicher, dass ihr Weg der richtige ist.

Petra will ihren Freund ausspionieren – doch der lässt sich nicht blicken

Petra reist dann mit Tochter Selina nach Hamburg. Sie wollen heimlich den Freund der 54-Jährigen ausspionieren, weil sie vermutet, dass er sie zum Narren hält und vielleicht sogar noch mit seiner Ehefrau zusammenlebt. Im Hotel angekommen, verkleiden die beiden sich so, dass Felix sie nicht mehr erkennen sollte. Doch die Observation läuft nicht wie geplant und Petra würde nun doch lieber persönlich mit ihrem Freund sprechen. Der lässt sich allerdings nicht blicken und so ziehen die beiden unverrichteter Dinge wieder ab.

Petra macht Schluss – ohne mit Felix gesprochen zu haben

Petra ist niedergeschlagen, denn obwohl sie extra nach Hamburg gereist ist, hat ihr Freund Felix sich nicht einmal zu einer letzten Aussprache blicken lassen. Für die 54-Jährige ein herber Schlag, denn sie wurde in Liebesdingen schon allzu oft enttäuscht und hatte in Felix ihren Partner fürs Leben gesehen. Jetzt möchte sie mit ihm nichts mehr zu tun haben und schickt eine letzte Nachricht. Die Heimreise mit Tochter Selina tritt Petra jetzt mit der Gewissheit an, wieder Single zu sein.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18.05 Uhr.