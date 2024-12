Bill Kaulitz: Ski-Unfall beim Urlaub in Aspen

Die winterlichen Feiertage im luxuriösen Aspen laufen für den Kaulitz-Klum-Clan nicht ohne Zwischenfälle. Während Heidi Klum die Zeit genießt, hatte Bill Kaulitz einen Ski-Unfall und verletzte sich dabei.

Von Fondue-Schmaus bis zur Shoppingtour – Heidi Klum lässt es sich in Aspen richtig gutgehen. Für ihr Schwager Bill Kaulitz laufen die letzten Tage im Jahr jedoch nicht nach Plan. Denn der 35-Jährige hatte einen Ski-Unfall – dabei hat sich dabei am Daumen verletzt.

„Tag eins und ich habe beim Skifahren einen Kapselriss im Daumen“

„Tag eins und ich habe beim Skifahren einen Kapselriss im Daumen. Der ist grün und blau und angeschwollen, jetzt muss ich damit weiter Skifahren“, berichtet Bill Kaulitz in seiner Instagram-Story. Dabei zeigte er einen Schnappschuss von seinem dick verbundenen Finger. Das Bett hüten will er wohl nicht und von dem kleinen Zwischenfall will er sich den Urlaub nicht vermiesen lassen. Denn immerhin ist die ganze Kaulitz- und Klumbande mitgereist.

Bei einem Kapselriss dauert die Genesung eigentlich mehrere Wochen. Auf weiteren gemeinsamen Fotos zeigen sich vor allem Heidi und Tom in verliebter Laune. „Ich liebe dich“, schrieb die Model-Mama. Es gab auch ein Gruppenfoto der gesamten Familie – auch Heidis Kinder Henry (19), Johan (18), Lou (15) und Leni (20) waren darauf zu sehen.

Zuletzt lief es für Bill Kaulitz nicht nach Plan. Im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ bestätigte der „Tokio Hotel“-Star kürzlich, dass sein Herz gebrochen sei. Ins Detail ging der Sänger jedoch nicht. Die Fans vermuten allerdings, dass dahinter eine mögliche Trennung von Marc Eggers stecken könnte.

„Ganz schlimm“, sagt Bill Kaulitz in dem Podcast. „Aber auch Dinge zu beenden, die dann hinter einem liegen. Wo man dann sagt: Das ist jetzt vorbei. Und das treibt mir direkt Tränen in die Augen“, so der Bruder von Tom Kaulitz. Ein gerissener Daumen und ein gebrochenes Herz – der beste Jahresabschluss ist das für Bill Kaulitz nicht.