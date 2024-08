„Berlin – Tag & Nacht“: Sascha trifft eine bittere Entscheidung!

Sascha wird in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ an seinen Geburtstag erinnert und trifft eine bittere Entscheidung: Mörder feiern nicht! Doch Karla versucht, ihm klarzumachen, dass er es seiner Schwester schuldig ist, sich dem Geschehenen zu stellen – so schwer es fällt.

Sascha wird schmerzhaft an seinen Geburtstag erinnert und trifft eine bittere Entscheidung: Mörder feiern keinen Geburtstag. Das hat er nicht verdient. Auch Karlas Beistandsbesuch kann daran nichts ändern. Solange die ihn nicht festnehmen und in den Knast werfen will, hat er ihr sowieso nichts zu sagen. Erschüttert und mitleidig versucht Karla, Sascha aufzuzeigen, dass er sich nicht einfach aufgeben darf.

Gibt sich Sascha auf?

Eindringlich will sie ihm klarmachen, dass er es seiner Schwester schuldig ist, sich mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen. Erst das bricht Saschas selbsthassende Mauer ein wenig auf und er muss sich fragen, ob Annika ihn trotz allem noch geliebt und das Beste für ihn gewollt hätte. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.