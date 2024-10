„Berlin – Tag & Nacht“: Amelie will Sascha ignorieren!

Als Amelie in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ erfährt, dass Sascha das Portemonnaie von Malte gestohlen hat, will sie Malte überreden, ihn anzuzeigen. Doch ausgerechnet Joe und Milla reden ihm diesen Plan wieder aus. Resigniert beschließt Amelie, Sascha von nun an zu ignorieren.

Als Amelie morgens von Valentina erfährt, dass Sascha tatsächlich Maltes Portemonnaie geklaut hat, beginnt sich in ihrem Kopf ein Plan zu formen. Sie schlägt Malte vor, Sascha wegen Diebstahls und Dokumentenfälschung anzuzeigen. Immerhin hat er in Maltes Namen ein Bankkonto eröffnet. Als Malte nicht direkt anspringt, gibt Amelie die Hoffnung noch nicht auf und es zahlt sich aus: Nach einem Zwischenfall im Boxclub ändert Malte seine Meinung.

Malte will Sascha nicht anzeigen

Bis Joe und Milla davon Wind bekommen und Malte dazu bringen, von einer Anzeige abzusehen. Amelie ist zwar im ersten Augenblick tierisch enttäuscht, sieht aber dann ein, dass sie sich durch die Anzeige auf Sascha Niveau begeben würden. Sie will ihn stattdessen ab jetzt eiskalt ignorieren… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.