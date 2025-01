„Berlin – Tag & Nacht“: Milla will auf Amelie zugehen

Milla ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ frustriert. Sie kommt einfach nicht mehr an Amelie heran, die scheinbar nur noch feiert. Als nicht einmal mehr ihr Boxtraining sie aufmuntert, bricht Milla schließlich in Tränen aus – und das ausgerechnet vor Saschas Augen.

Milla beschließt, einen Schritt auf Amelie zuzugehen, den die jedoch abwürgt, sodass Milla ihr kurzerhand einen Besuch auf dem Hausboot abstattet. Dort wird ihr besorgt klar, dass Amelie offenbar nur noch feiert und die Schule vernachlässigt. Doch sie schafft es nicht, zu ihrer Tochter durchzudringen, und flüchtet sich daraufhin frustriert in den Boxclub.

Milla bricht vor Sascha in Tränen aus

Aber diesmal bringt das Boxen nicht den erhofften Seelenfrieden, und Milla bricht ausgerechnet vor Sascha in Tränen aus. Als der sie daraufhin zu einem Amateur-Boxkampf anmeldet, holt sich Milla hin- und hergerissen Rat bei Joe ein und ist schließlich sicher, dass es gerade genau das ist, was sie braucht. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.