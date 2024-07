„Berlin – Tag & Nacht“: Katy und Basti nähern sich an!

Katy ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ froh, dass sie und Basti sich endlich wieder annähern. Doch dann wird Katy misstrauisch, da Basti komischerweise immer weiß, wo sie ist und was sie macht. Mike vermutet eine Ortungs-App, was Katy jedoch zuerst nicht glauben möchte.

Katy schwebt auf Wolke sieben, seit sie und Basti sich nach der dramatischen Rettung vor dem Überfall wieder nähergekommen sind. Doch allmählich keimt in ihr ein böser Verdacht auf. Immer öfter scheint Basti genau zu wissen, wo sie sich aufhält und was sie tut. Als Mike andeutet, dass Basti möglicherweise eine Ortungs-App auf ihrem Handy installiert haben könnte, ist Katy zunächst schockiert und will es nicht glauben.

Katy ist fassungslos

Aber Bruno überzeugt sie schließlich davon, der Sache auf den Grund zu gehen und Basti auf den Zahn zu fühlen. Bestätigt sich der Verdacht von Mike? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.