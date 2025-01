„Anzeigen sind gemacht“: „Hartz und herzlich“-Pascal von Hatern „totgemeldet“

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ strebt eine Karriere als Influencer an. Umso ungewöhnlicher ist es, dass es in den vergangenen Tagen sehr ruhig auf seinen Social-Media-Kanälen war. Von den Fans wurde er „totgemeldet“ – nun meldet sich seine Mutter Petra in einem Statement zu Wort.

Erst am 20. Januar laufen bei RTLZWEI die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken in Mannheim. Dennoch gibt es auch dazwischen immer wieder Updates von den Protagonisten. Denn diese sind auch in den sozialen Netzwerken aktiv. Um einen Darsteller machen sich die Fans jedoch riesige Sorgen.

Pascal ist bei TikTok verschwunden – Petra erklärt den Grund

Pascal ist in den sozialen Netzwerken sehr aktiv, denn schließlich will er eine Karriere als Influencer starten. Seit einigen Tagen herrscht jedoch im Netz eine totale Flaute bei dem Darsteller. Von den Fans wurde er „totgemeldet“ – danach verschwand er von der Bildfläche. In einem Statement musste seine Mutter Petra die Situation jetzt aufklären.

Petra beruhigt die Fans. „Der ein oder andere wird sicherlich mitbekommen haben, dass Pascals Account totgemeldet worden ist. Das heißt, er ist komplett gesperrt worden“, sagt die Protagonistin in einem Statement bei TikTok. Offenbar wurde er gemeldet und Petra schiebt die Schuld auf die Hater: „Habt ihr keine anderen Hobbys, als Pascal totzumelden hier auf TikTok, dass die Accounts dicht sind?“

Petra droht Konsequenzen an: „Anzeigen sind auch gemacht worden!“

In ihrem Statement wendet sich Petra dann auch direkt an die Videoplattform. „Ist schon traurig! TikTok Deutschland, macht mal lieber eure Augen auf (…) und macht wieder Pascals Account frei!“, sagt der „Hartz und herzlich“-Star. Etwas später gab es dann Entwarnung – der Kanal von Pascal ist wieder frei und versorgte die Community direkt mit neuem Content. Und er hat auch ein Video gepostet, wie man Sperren bei TikTok vermeidet. Petra bleibt jedoch kämpferisch und zieht Konsequenzen in Betracht. Denn letztendlich stellt sie in ihrem Statement noch klar: „Wir haben es der Agentur weitergegeben, Anzeigen sind auch gemacht worden!“