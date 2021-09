Y: The Last Man: Die Serie kommt endlich zu Disney+

Endlich kommt eine Serie auf die sehr viele Fans gewartet haben. Ende September kommt nämlich ,,Y: The Last Man“ und die hat sehr lang auf sich warten lassen. Genauer gesagt über zehn Jahre. Falls du noch nie etwas von ihr gehört haben solltest, verrät dir KUKKSI natürlich, worum es in der Sci-Fi-Serie geht.

Disney+ ist weiterhin dabei, das Angebot zu vergrößern. So wurde die Kategorie Star eingeführt, bei der es über 330 Filme und Serien auf einmal neu gab. Doch das war noch nicht alles. Nun kommt nämlich ein richtiges Highlight auf Disney+. Eine Serie, auf die man schon sehr sehr lange gewartet hat: Y: The Last Man.

Darum ist Y: The Last Man so beliebt

Es ist nicht einfach nur eine Serie, von der man mal gehört hat. Dazu gibt es eine etwas längere Vorgeschichte. Es gab nämlich von 2022 bis 2008 über 60 Comics, die von DC veröffentlicht wurden. Schon vor 14 Jahre gab es dann Pläne für einen Kinofilm zu der Reihe. Zwar wurden Pläne gemacht – aber die verliefen sich wieder. Es passierte nichts. Erst 2013 kramte man die Pläne wieder aus. Regie sollte Cloverfield Lane- Macher Dan Trachentenberg werden. Doch auch hier kam nichts dabei rum und die Rechte wurden an den Comic-Schöpfer Brian K. Vaughan zurückgegeben. Zwei Jahre später kündigte man dann die Serie an, welche bis jetzt auf sich warten lassen hat. Am 22. September soll sie auf Disney+ erscheinen.

Darum geht es in der Serie

In der Sci-Fi Serie Y: The Last Man geht es darum, dass die Hauptfigur Yorick Brown der letzte Mann auf der Welt ist. Irgendwie wurden alle Männer mit Y-Chromosom ausgelöscht. Nur er und sein Kapuzenäffchen konnten überleben. Nun ist er auf der Suche nach dem Grund für sein Überleben. Mit Hilfe einer Genetikerin geht er auf Spurensuche nach dem Grund des Unglücks und nach einem möglichen Gegenmittel.