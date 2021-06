Netflix: Die besten Serien über wahre Verbrechen!

Die Streamingplattform hat so einige Goldstücke, wenn es um Filme und Serien geht. Vor allem findet man in der Kategorie „Serien“ sehr viele spannende Reihen. Beispielsweise über wahre Verbrechen, die erst nach Jahren aufgeklärt wurden. Wir verraten dir die besten und aufregendsten Serien zu diesem Thema.

Actiongeladene Serien gibt es mehr als genug. Doch die meisten sind nur fiktiv und frei erfunden. Wenn man aber eine Reihe sucht, in der es um wahre Verbrecher und ihre Taten geht, dann gibt es zwar nur wenige, aber sehr spannende Serien. Schluss mit dem Gesuche und Gestöber durch Netflix. Hier erfährst du die besten Serien in dieser Kategorie.

Die besten Serien über echte Verbrecher

Der Unabomber

Ein unbekannter Mann versetzte die ganze USA in Angst und Schrecken. Über 18 Jahre versendete er Paketbomben an Universitäten. Sogar ein Flugzeug versuchte er zu sprengen. Das Schlimme daran? Der Täter selbst hat in der Harvard-Universität studiert und ist super begabt. Eine Serie, die die zwei Schreckensdekaden des Täters aufdeckt. Mehr Spannung geht kaum.

Night Stalker

Ein Serienkiller trieb sich in Los Angeles herum. Er beging grausame Morde, Vergewaltigungen und andere schlimme Straftaten einfach so nach Belieben und ohne Muster. Immer wieder schlug er in der Nacht zu. Eine Serie, die die ganze Geschichte von Richard Ramirez erzählt. Das originale Filmmaterial, was dabei zu sehen ist, lässt die Nackenhaare aufstehen.

Tiger King

In den USA wird er gefeiert und hat viele Fans. Doch er ist kein Unschuldslamm. Zurzeit sitzt er noch immer im Gefängnis. Doch in seinem Fall gibt es noch immer Ungereimtheiten. Anfangs ging es noch um seine Wildkatzen und seine wachsende Bekanntheit. Doch mit dem Erfolg wächst auch die Konkurrenz und Rivalität. Irgendwann ging es dann nur noch um Mord und Totschlag. Diese Serie hat es wirklich in sich und ist nichts für schwache Nerven.