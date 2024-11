Weiße Weihnachten 2024: So stehen die Chancen!

Glätte, Frost und sogar Schnee: Deutschland durfte sich über einen ersten Vorgeschmack auf den Winter freuen. Ein gutes Omen für weiße Weihnachten in diesem Jahr? Ein Experte schätzt die Chancen auf Schnee an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen ein.

Schnee und Weihnachten gehören zusammen – in den vergangenen Jahren war das jedoch ein seltenes Phänomen. Die letzte flächendeckende Weihnacht gab es im Jahr 2010 – das ist schon 14 Jahre her. Nach dem Wintereinbruch in den vergangenen Tagen wächst bei vielen die Hoffnung auf weiße Weihnachten.

Experte schätzt die Chancen für Schnee an Weihnachten ein

Andreas Walter, Pressesprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD), hat jedoch keine guten Nachrichten. Denn uns steht wohl offenbar ein ziemlich milder Dezember bevor – und demnach liegen die Chancen auf Schnee an Weihnachten eher gering. „Derzeit sieht es ganz danach aus, dass Deutschland aufgrund der aktuellen Witterungsvorhersagen ein relativ warmer Dezember erwartet, sodass die Chance auf weiße Weihnachten eher gering ist“, sagt der Experte gegenüber web.de. Die Langfrist-Wetterprognosen zeigen bis Mitte Dezember Temperaturen, die 1-2 Grad wärmer sind als sonst zu dieser Jahreszeit.

Eine genaue Vorhersage könne man zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch nicht geben. „Wenn man an Weihnachten unbedingt Schnee haben möchte, empfehlen sich natürlich immer die Alpen oder auch die Voralpenregion. Da ist allein aufgrund der Höhenlage die Chance auf weiße Weihnachten höher“, so Andreas Walter. Auch in den Mittelgebirgen ist Schnee möglich. Kaum Hoffnung gebe es demnach für das Flachland. München ist die Großstadt mit der größten Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten.

Wegen Klimawandel: Gibt es nie wieder weiße Weihnachten?

Die Temperaturen in den vergangenen Jahren sind immer weiter gestiegen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine weißen Weihnachten mehr geben wird – man muss nur Geduld haben. „Es ist nicht so, dass es nie mehr weiße Weihnachten in Deutschland geben wird. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür wird immer geringer“, erklärt der Experte. In den vergangenen 100 Jahren war Deutschland an Weihnachten nur sechsmal flächendeckend mit Schnee bedeckt. Vor 2010 geschah das laut dem DWD in den Jahren 1906, 1917, 1962, 1969 und 1981. Durch den Klimawandel wird das Phänomen künftig noch seltener auftreten.