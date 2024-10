Waffen aus Behörde: Kaufte DSDS-Killer einen Revolver von der Polizei?

Es ist ein schrecklicher Verdacht: Haben Polizisten des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) illegal eine Waffe verkauft? Mit dem Revolver wurde später ein Mord begangen.

Mehrere Beamten sollen Waffen geschmuggelt und anschließend verkauft haben. Damit machten sie über das Netz großen Profit – das Münchner Polizeipräsidium hat die Ermittlungen aufgenommen. „Wir ermitteln gegen einen 60-jährigen Beamten, einen 59-jährigen technischen Beamten und gegen einen 66-jährigen pensionierten Beamten wegen des Verdachts des Verwahrungsbruchs“, sagt Polizei-Pressesprecher Andreas Franken in der Bild-Zeitung.

„Kommen Sie schnell. Mein Ex-Freund hat eine Waffe“

Die Staatsanwaltschaft prüft nun einen Zusammenhang mit einem Mordfall aus dem Jahr 2019. „Es ist Teil der Ermittlungen, der Verdacht wird geprüft“, heißt es in einem Statement. Mit vier Schüssen aus dem Revolver hat der Ex-DSDS-Kandidat Patrick H. seine Ex-Freundin Constanze K. vor einem Blumenladen in Neuss (NRW) getötet. „Kommen Sie schnell. Mein Ex-Freund hat eine Waffe …“, sagte sie wenige Sekunden vor ihrem Tod im Notruf.

DSDS-Killer schrieb eine SMS: „Jetzt weißt du, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren“

Im Jahr 2008 nahm Patrick H. an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Vor dem Landgericht Düsseldorf hatte er auf seine Unschuld plädiert. Laut der Bild hat er sich jedoch in einer SMS selbst verraten: „Jetzt weißt du, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren“, schrieb Patrick H. an die Mutter seiner Ex-Freundin. Nach der Tat warf er sich vor einen Zug – dabei wurden ihm beide Beine abgetrennt.

Wegen Mordes wurde Patrick H. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Tatwaffe wurde von der Polizei sichergestellt – diese hätte eigentlich vernichtet werden sollen. „Die Spur führte auch zur Verwahrungsstelle des BLKA, endete aber dort“, heißt es weiter. Einer der Beamten hatte über ein Datingportal einer Frau über Gewaltfantasien berichtet – daraufhin erstattete sie Anzeige, die Wohnung des Beamten wurde daraufhin untersucht. „Dabei ergab sich der Verdacht des Verwahrungsbruchs“, so ein Polizeisprecher. Die unter Verdacht stehenden Beamten wurden vom BLKA suspendiert.