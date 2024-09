Von der Hitze zum Frost: Deutschland steht vor massiven Temperatursturz

Vom Sommer direkt zum Winter? Deutschland erlebt gerade noch eine massive Hitzewelle von mehr als 30 Grad. Doch damit ist bald Schluss: In der kommenden Woche stürzen die Temperaturen regelrecht ab – in einigen Regionen ist sogar Frost nicht ausgeschlossen.

Bei mehr als 30 Grad schwitzt Deutschland extrem – an diesem Wochenende ist noch bestes Sommerwetter. Und auch am Sonntag kann es mit bis zu 34 Grad knackig heiß werden. Das wird jedoch der letzte Hitze-Tag sein. Denn ab Montag rauschen die Temperaturen in den Keller.

Über Nacht geht es vom Hochsommer in den Schmuddelherbst

Die Höchstwerte liegen in der kommenden Woche bei nur noch höchstens 19 Grad. „Statt Sommertage oder gar Hitzetage werden wir in Deutschland den Vollherbst zu spüren bekommen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in seinem neuesten Clip. Praktisch über Nacht geht es vom Hochsommer in den Schmuddelherbst!

Und das ist noch nicht alles: Ab Donnerstag droht in einigen Regionen sogar Bodenfrost. Die Frühwerte liegen in Deutschland dann deutlich unter 10 Grad – frostig kann es dann vor allem im Bergland werden. Derzeit erlebt Deutschland noch Tropennächte – das bedeutet: Die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad.

Nicht nur die Temperaturen sinken, sondern es wird auch unbeständiger – die Sonne lässt sich am Montag beispielsweise nur selten blicken. Stattdessen gibt es viele Wolken am Himmel und Regenschauer. Die dicken Jacken sollte man also nun langsam aus dem Kleiderschrank holen.

Kommt der Sommer nochmal zurück?

Der Herbst hält nun Einzug – aber viele fragen sich, ob der Sommer nochmal zurückkommt oder ob es das für dieses Jahr war. Ab Montag wird es zwar deutlich kühler – aber am Wochenende kann es dann wieder deutlich wärmer werden. Die Temperaturen steigen dann möglicherweise wieder auf 25 Grad. Wetterexperte Dominik Jung macht Hoffnung: „Natürlich kann es auch Ende September oder Anfang Oktober noch ein paar schöne Spätsommertage geben. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Thermometer so spät im Jahr nochmal die 25°C-Marke knackt. Sicher ist das aber in diesem Jahr noch nicht.“