Unglaubliche Summen: Bis zu 93.000 Euro für die letzten EM-Final-Tickets in Berlin!

Am Sonntag steigt im Berliner Olympiastadion das EM-Finale zwischen Spanien und England. Die Ticket-Preise sind regelrecht explodiert – einige Händler bieten Karten für bis zu absurde 93.000 Euro an.

England konnte sich im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen die Niederlande durchsetzen und muss im Finale gegen Spanien antreten. Zehntausende Fans werden im Berliner Olympiastadion dabei sein. Tausende Fans wollen sich bereits am Sonntagnachmittag an der Gedächtniskirche versammeln.

93.000 Euro für Final-Tickets bei der EM

Die Tickets für das EM-Finale sind weg – es gibt nur noch wenige Karten. Und einige Händler wollen damit richtig Kasse machen und bieten Tickets für 78.000 Pfund pro Paar an – das sind umgerechnet 93.000 Euro. Tatsächlich sollen angeblich einige solche Tickets für die stolze Summe verkauft worden sein. Auch für günstigeren Preiskategorien („Fans First“) muss man derzeit 4400 Pfund (etwa 5300 Euro) hinblättern – der Originalpreis liegt eigentlich bei 85 Euro.

Es wird erwartet, dass rund 50.000 englische Fans am Sonntag in der Hauptstadt anwesend sein werden – und einige davon suchen laut der B.Z. noch Karten auf inoffiziellem Weg. Wer von England nach Berlin will, muss ebenfalls tief in die Tasche greifen. Denn auch die Flugpreise nehmen astronomische Höhen an. Laut englischen Medien kosten die letzten verfügbaren Plätze von London Gatwick in die Hauptstadt umgerechnet 1100 Euro.

Einige Fans haben sich aus Kostengründen deshalb eine Alternative überlegt: Sie reisen in die spanische Stadt Benidorm, um dort das Spiel zu verfolgen. Die Stadt, welche rund 45 Kilometer nördlich von Alicante liegt, ist seit Jahren ein beliebtes Reiseziel bei britischen Urlaubern. „England gegen Spanien. Der Sieger darf Benidorm behalten“, schrieb ein User laut der B.Z. scherzhaft in den sozialen Medien.

Riesiger Ansturm auf die Fanmeile am Brandenburger Tor erwartet

Nicht nur im Olympiastadion, sondern auch auf der Fanmeile am Brandenburger Tor erwartet man einen riesigen Ansturm. Das Spiel wird außerdem in der gesamten Hauptstadt in Biergärten, Kneipen und vor Spätis gezeigt – laut dem RBB wurden 2.335 Fernseher und Monitore zur öffentlichen Fußball-Übertragung bei der Verwertungsgesellschaft Gema angemeldet. Nach dem Finale wird die Fanmeile in Berlin abgebaut – der Kunstrasen soll auf Fußballplätzen weiterverwendet werden und das riesige Tor steht derzeit zum Verkauf. Immerhin: Das Wetter zeigt sich am Sonntag von seiner besten Seite – mit Unwettern müssen Fans diesmal nicht rechnen.