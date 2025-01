Ukrainischer „Let’s-Dance“-Sieger Volodymyr Rakov stirbt mit 30 Jahren an der Front

Volodymyr Rakov hat die ukrainische Version von „Let’s Dance“ im Jahr 2013 gewonnen. Doch nun ist er im Alter von nur 30 Jahren an der Front verstorben.

Tanzen war seine Leidenschaft. Seit seinem Sieg in der ukrainischen Version von „Let’s Dance“ hat er die Welt bereist – und ging nun im Krieg an die Front. Dort hat er im Alter von 30 Jahren sein Leben verloren.

Der Sieg in der TV-Show „Everybody Dance“ war das Sprungbrett für Volodymyr Rakov. Seitdem arbeitete der 30-Jährige als Tänzer und Choreograf auf der gesamten Welt. Doch nach Beginn des russischen Angriffskrieges kehrte er in seine Heimat zurück – und ging an die Front.

„Ewige Erinnerung und ewiger Ruhm für den ukrainischen Helden“

Der ehemalige Berater des Innenministeriums, Anton Gerashchenko, bestätigte auf der Plattform X die traurige Todesnachricht. „Ewige Erinnerung und ewiger Ruhm für den ukrainischen Helden“, heißt es in dem Post.

Laut RTL stand Volodymyr Rakov auch in Deutschland auf der Bühne. Von 2017 bis 2019 wirkte er im Traumtheater mit und gewann in Berlin mit seiner Gruppe, der Wonder Crew, den Wettkampf World of Dance.

Sänger trauert um den Tanz-Star

Mit dem Sänger Dmytro Monatik arbeitete der Tanzprofi ebenfalls zusammen. Auch er nimmt Abschied in den sozialen Medien: „Einer der talentiertesten Tänzer, die ich persönlich kennenlernen durfte. Mein Beileid an die ganze Familie. Mögest du in Frieden und ewigem Andenken ruhen, Krieger. Es ist sehr traurig und schmerzhaft.“ Seine Freundin und Kollegin Halyna Pekha schrieb: „Am 6. Januar ist mein engster Freund und Kollege Wolodymyr Rakow bei der Durchführung eines Kampfeinsatzes gefallen.“ Auch zahlreiche Fans bekundeten ihr Beileid.