Timur Ülker geht ins Dschungelcamp: Das passiert mit seiner GZSZ-Rolle Nihat

Timur Ülker verabschiedet sich vorübergehend vom GZSZ-Set. Denn der Schauspieler gehört zum Cast der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Aber was passiert eigentlich mit seiner Rolle Nihat?

Der GZSZ-Star wagt sein bisher größtes Abenteuer und will die neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aufmischen. „Ich will an meine Grenzen gehen“, erklärt der Schauspieler kurz vor seinem Abflug nach Australien in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Der Soap-Star freut sich auch darauf, sein Handy mal zur Seite zu legen: „Ich möchte echte Gespräche führen – das fehlt mir im Alltag.“

Timur Ülker bereitet sich auf das Dschungel-Abenteuer intensiv vor. „Ich habe Austern probiert – Gourmet für viele, aber für mich einfach widerlich!“, so der Schauspieler. Noch größeren Ekel hat er vor Spinnen und Schlangen: „Ich werde im Aquarium Berlin üben. Das wird kein Spaziergang!“

So geht es mit seiner GZSZ-Rolle Nihat weiter

Bei GZSZ fällt Timur Ülker aufgrund seiner Teilnahme im Dschungelcamp für mehrere Wochen aus – aber was passiert dann eigentlich mit seiner Rolle? „Nihat wird auf die Malediven reisen, und was ich schon verraten kann: Es wird ihm da sicherlich besser ergehen als mir bei IBES“, sagt der GZSZ-Star gegenüber RTL. Dann hat er auch ausgeplaudert, wann er wieder ans Set zurückkehrt: „In sechs Wochen bin ich wieder mit neuen Geschichten und sicherlich um viele Erfahrungen reicher zurück in den GZSZ-Studios.“

Wie haben die Serienkollegen auf seine IBES-Teilnahme reagiert?

Und wie haben seine Kollegen reagiert, als sie erfahren haben, dass er bei IBES mitmacht? „Das Thema ist bei meinen engsten Freunden im Cast gerade in aller Munde. Wir tauschen uns viel aus, und ich bekomme jede Menge Tipps. Einige Kollegen waren ja schon selbst im Dschungel, da gibt es viel Gesprächsstoff. Am meisten rede ich mit Patrick Heinrich über das Abenteuer“, so der Schauspieler.

Darum geht Timur Ülker wirklich ins Dschungelcamp

Timur Ülker hat auch die Gründe verraten, weshalb er überhaupt ins Dschungelcamp geht: „Es wäre gelogen, zu sagen, dass das Geld keinen Reiz hat. (lacht) Aber das ist nicht der Hauptgrund. Geld sollte niemals die Hauptmotivation sein. Ich sehe es als persönliche Herausforderung. In Extremsituationen wachse ich über mich hinaus, und ich werde mental stärker. Außerdem habe ich oft zwölf Stunden Bildschirmzeit am Tag – da ist die Aussicht, das Handy mal wegzulegen und echte Gespräche zu führen, sehr verlockend. Meine Familie werde ich aber garantiert noch mehr vermissen. Ich kann und will mir gar nicht vorstellen, wie ich das packen soll.“

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.