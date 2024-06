„The 50“: Amazon Prime setzt Reality-Hit fort!

Im Frühjahr wurde „The 50“ ein riesiger Erfolg. 50 Reality-Stars treten in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Amazon Prime hat nun eine zweite Staffel bestätigt.

In der Reality-Show müssen 50 Stars in einem Schloss in mehreren Spielen antreten. Zu gewinnen gab es ein Preisgeld – das Besondere: Dieses erhielt nicht der Gewinner, sondern ging an einen seiner jeweiliger Follower in den sozialen Netzwerken. Da sich einige Stars bereits im Vorfeld kannten, blieben Zickereien nicht aus.

„The 50“ geht bei Amazon Prime in die zweite Staffel

In der ersten Staffel der Show waren unter anderem Jenny Elvers, Djamila Rowe, Filip Pavlović, Menderes Bagci, Patricia Blanco oder auch Ex-Fußballer Thorsten Legat dabei. Nun hat Amazon Prime angekündigt: Es wird eine zweite Staffel der erfolgreichen Reality-Show geben. Und diese soll sogar 16 Folgen umfassen.

Auf Einladung des mysteriösen Spielleiters – dem Löwen – kämpfen erneut fünfzig Reality-Stars in einem spektakulären Schloss um den Jackpot für einen ihrer Follower. Der Jackpot startet mit 50.000 Euro, kann am Ende aber mehr oder weniger gefüllt sein. In täglichen Spielen und Challenges treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an und kämpfen darum, den Jackpot zu halten oder zu erhöhen sowie für ihren Platz, um im Spiel bleiben zu können. Nach den Arenaspielen stimmen die Gewinner:innen ab, wer aus der Gruppe der Verlierer:innen sofort die Koffer packen muss und wer noch weitere Chancen erhält. Allianzen werden geschmiedet, vermeindliche Freundschaften gebrochen – und das Drama im Schloss ist vorprogrammiert.

„Unsere Zuschauer:innen haben über die 14 Episoden der ersten Staffel hinweg mit den Teilnehmenden mitgefiebert und das Reality-Drama gefeiert“, sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals, Prime Video. „Wir freuen uns darauf, das Entertainment-Spektakel mit Staffel zwei wieder zu starten – mit noch mehr Episoden, mehr Herausforderungen – und sicherlich auch noch mehr Drama.“

Rainer Laux, Managing Director, Rainer Laux Productions und Executive Director, EndemolShine Germany, ergänzt in einer Pressemitteilung: „Als Produzent gehört es zu unseren strategischen Zielen, aber auch zu unseren größten Herausforderungen, neue Marken zu kreieren und diese bei unserer Zuschauerschaft zu etablieren. Dass es uns so erfolgreich mit The 50 gelungen ist und es als Reality Brand bei Prime Video fest eingezogen ist, freut uns natürlich sehr“, sagt Fabian Tobias, Managing Director, EndemolShine Germany. „Mit The 50 haben wir ein Format geschaffen, welches das Reality Genre in seiner modernen Existenz spiegelt: Drama, Spaß, Eskapismus und viel Spannung. Eine großartige Zusammenarbeit unseres Teams mit Prime Video.“ Ein Ausstrahlungstermin ist bisher noch nicht bekannt.