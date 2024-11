Statt zu arbeiten: „Hartz und herzlich“-Maik will „lieber vor der Glotze hängen“

Maik aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat es derzeit nicht einfach. Seine Frau Jasmin ist in einem Mutter-Kind-Heim – das hat seinen Alltag sehr verändert. Arbeiten will er nicht, aber auch seiner Leidenschaft vor der Konsole geht er weniger nach – stattdessen hängt er lieber vor der Glotze.

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ geht es auch um Jasmin und Maik. Das Paar musste zahlreiche Schicksalsschläge verkraften – die 20-Jährige erlitt eine Fehlgeburt und muss mit Lennox außerdem in ein Mutter-Kind-Heim. Das bringt auch finanzielle Probleme mit sich. „Da Maik auch allgemein kein Jobcentergeld bekommt, sondern eigentlich Grundsicherung. Aber das ist noch beantragt. Solange leben wir von mir und Lennox – also Bürgergeld und Kindergeld. Das beides fällt aber bald weg. Finanziell stehen wir dann ohne Gelder da“, schildert die Protagonistin.

Maik hat nun deutlich mehr Verantwortung. Den beiden stattet er im Mutter-Kind-Heim zweimal wöchentlich einen Besuch ab. Den Haushalt muss der Familienvater nun allein schmeißen – keine einfache Aufgabe. Maik ist damit absolut überfordert. Für seine große Leidenschaft bleibt wenig Zeit – und zwar zocken.

„An manchen Tagen will ich lieber vor der Glotze hängen“

„Ich zocke wirklich nur noch, wenn ich zu Hause bin oder Lennox müde ist und ins Bett geht. Das ist die Routine, die uns von den Erziehern beigebracht wurde“, sagt der Bürgergeld-Empfänger in der RTLZWEI-Sozialdoku. Der Rostocker sieht es mit gemischten Gefühlen, dass er nur noch wenig Zeit für seine Konsole hat. „Es ist eine Mischung. An manchen Tagen will ich lieber vor der Glotze hängen und dann gibt es Tage, wo ich mit Lennox wirklich Spaß draußen habe. Zur Routine wird es gerade, dass ich viel mit ihm herumeiere“, meint Maik.

Ganz auf seine Konsole will er dann doch nicht verzichten und räumt sich dafür Freiräume ein. „Am Wochenende bin ich wirklich immer bis zwei oder drei Uhr und zocke, wenn alles erledigt ist“, erklärt er. Zwar könnte er auch arbeiten gehen, schließlich hat er große finanzielle Probleme – jedoch zieht Maik die Konsole dann vor.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18:05 Uhr.