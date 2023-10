Spork: Das steckt hinter der „verkreuzten“ Sex-Stellung

Wer auf der Suche nach einer neuen erregenden Sex-Stellung ist, sollte mal „Spork“ ausprobieren. Für Frauen ist die Position sehr bequem, für Männer dagegen ein Abenteuer. Was wirklich dahintersteckt und wie diese funktioniert…

Sex ist doch die schönste Nebensache der Welt, oder? Mit einigen Stellungen oder Praktiken kann man das Liebesleben richtig aufheizen. Immer wieder wird auch „Sporking“ genannt, wenn man neue Sachen ausprobieren will – es handelt sich dabei um eine ganz besondere Sex-Stellung. Das Wort „Spork“ setzt sich aus den englischen Begriffen Spoon (Löffel) und Fork (Gabel) zusammen. Aber was hat es damit auf sich?

So funktioniert die „Spork“-Stellung

Der/Die Passive übernimmt hierbei den Part des Löffels, der/die andere ist die Gabel, wie Cosmopolitan berichtet. Letztere:r legt sich als Gabel quer in den Löffel. Kurz erklärt: Die Frau legt sich auf den Rücken, spreizt ihre Beine und streckt diese hoch in die Luft. Der Po der Frau soll dabei den Löffel darstellen. Der Partner dringt dann im 90-Grad-Winkel in sie ein, welcher die „Gabel“ darstellt. Mit der Hand oder dem Ellenbogen stützt er sich dabei ab. Bildlich könnte man sich vorstellen, dass man eine Gabel quer in einen Löffel legt. Die Gabelzacken ragen dabei an den Seiten heraus, die bei dieser Stellung für die Beine des Mannes stehen. Die Körper bilden ein „X“ aus der Vogelperspektive, was wie eine Kreuzform aussieht.

Darum ist „Spork“ so beliebt

Für Frauen ist „Spork“ aufgrund der bequemen Liegestellung ziemlich angenehm. Damit die Partnerin ihre Beine möglichst lang nach oben strecken kann, empfiehlt es sich, diese auf dem Mann abzulegen. Für den aktiven Part ist diese Position aber nicht ganz einfach – aber es lohnt sich trotzdem, die „Spork“-Stellung zu probieren. Durch den besonderen Winkel soll die Stellung sehr intensiv sein und man soll schneller zum Höhepunkt kommen. Während der Penis bei den meisten Stellungen in die Vagina gerade eindringt, kann der ungewöhnliche Winkel für beide Partner aufregend sein. Schon gelesen? Eiffelturm-Stellung: So funktioniert die Sex-Position zu dritt!