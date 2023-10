Eiffelturm-Stellung: So funktioniert die Sex-Position zu dritt!

Die Eiffelturm-Stellung klingt zunächst etwas befremdlich. Es handelt sich dabei um keine übliche Position, sondern um ein etwas anderes Liebesspiel. Wir zeigen dir, was hinter der Stellung steckt und wie sie funktioniert.

Von Blümchensex bis hin zu Experimenten im Bett: Sex kann vielfältig sein. Bei der Eiffelturm-Stellung beginnt bei den meisten wohl das Kopfkino. Der Ursprung dahinter – wie man sich vom Name her denken kann – kommt aus Paris. Zwei amerikanische Soldaten und eine Französin sollen dafür verantwortlich sein, denn deren Stellung habe die Silhouette des Eiffelturms erzeugt, wie Cosmopolitan berichtet.

So funktioniert die Eiffelturm-Stellung

Bei dem Akt sind drei Personen aktiv – und zwar zwei Männer und eine Frau. Die Frau kniet im Doggy-Style in der Mitte und verwöhnt den Penis des Mannes, indem sie ihm mit dem Mund einen Blowjob gibt. Dann kommt ein weiterer Mann dazu – er nimmt die Frau von hinten. Beide Männer stehen sich jetzt gegenüber und geben sich über der Frau ein „High Five“. So entsteht die Eiffelturm-Stellung! Die Sex-Position soll an das Gerüst des Eiffelturms erinnern. Das Abklatschen bringt für die Sex-Position natürlich keinen Mehrwert und finden einige sogar befremdlich.

Was muss man bei einem Dreier beachten?

Sex zu dritt ist abenteuerlich und sorgt für Abwechslung im Bett – sowohl für Singles, als auch für Paare ist die Stellung geeignet. Wichtig dabei ist, dass man den anderen Personen vertraut. Und natürlich sollte man verhüten, um eine ungewollte Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten zu vermeiden. Die Konstellation männlich-weiblich-männlich muss übrigens nicht unbedingt sein. Die Partnerkombination lässt sich beliebt wählen und auch Analsex ist bei der Position denkbar. Auch bei der Anzahl der Personen kann man flexibel sein – so können es auch vier oder fünf Personen sein. Die Position klingt auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär. Für diejenigen, die sich einen Dreier wünschen und diesen ausprobieren wollen, lässt sich diese Stellung aber sehr gut und einfach umsetzen.