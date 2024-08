Sommer-Dschungelcamp: Wo ist der Drehort in Südafrika?

Mit „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ geht das Dschungelcamp bei RTL in die nächste Runde. Die Jubiläumsstaffel wird nicht in Australien, sondern in Südafrika gedreht. Aber wo wurde das Special eigentlich genau produziert?

Seit fast 20 Jahren läuft das Dschungelcamp über die Bildschirme und zählt zu den beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen. In der Jubiläumsstaffel „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ treten ehemalige Kandidaten und Kandidatinnen noch einmal an und kämpfen um die Krone – jedoch nicht in Australien, sondern in Südafrika.

Wo liegt der Drehort in Südafrika?

In Südafrika wird das Dschungelcamp nicht das erste Mal gedreht: Zwar findet die Show eigentlich in Australien statt – aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Staffel im Jahr 2022 bereits in Südafrika produziert. Der Drehort liegt in der Nähe des Kruger-Nationalparks. „Das Camp befindet sich tatsächlich im Blyde Canyon“, hat Dr. Bob mal verraten. „Der Blyde Canyon ist der grünste Canyon der ganzen Welt, sodass es dort immer wie in den Tropen wirkt“, erklärt er weiter.

In dem Camp in Südafrika soll es einen größeren Bach geben als in Australien. Die Promis befinden sich nicht direkt im Urwald. Das Set für die Show wurde extra für die Show erbaut und ist neben der modernen Kameraausstattung auch nicht weit von der Zivilisation entfernt. Der Kruger-Nationalpark befindet sich an der nord-östlichen Grenze in Südafrika – er zählt zu den größten Wildschutzgebieten des Landes. Übrigens: Das australische Pendant „I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!“ wird nicht in Australien, sondern ebenfalls in Südafrika gedreht.

Das sind die Unterschiede zwischen Südafrika und Australien

Dr. Bob hat in einem Interview mit RTL erklärt, was die Unterschiede zwischen dem südafrikanischen und australischen Dschungel sind. „Im australischen Dschungel leben ja schon viele gefährliche Tiere. Und in Südafrika erwartet uns auch so einiges. Es gibt extrem giftige Schlangen im und um Camp herum. Affen könnten den Stars das Essen stehlen. Dann gibt es noch Leoparden, Krokodile und Nilpferde. Letztere zählen zu den gefährlichsten Tieren in Südafrika. Aber natürlich passen Ranger auf. Und einen Unterschied gibt es auch beim Essen. Es wird ganz anders schmecken als in Australien. Da die Stars schon mal in Australien waren, werden ihnen die Unterschiede auffallen“, sagt er.

„Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ läuft ab dem 16. August täglich bei RTL und ist zuvor bei RTL+ verfügbar.