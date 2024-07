Sommer-Dschungelcamp: RTL macht Startdatum offiziell!

Zum 20-jährigen Jubiläum von RTL-Dauerbrenner „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kommt der Dschungel erstmals im Sommer zurück – und zwar in Südafrika! Nun hat der Sender auch das Startdatum offiziell bekanntgegeben.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zählt zu einer der erfolgreichsten Produktionen im Fernsehen und läuft immer im Januar. Zum 20-jährigen Jubiläum ist alles anders: Erstmals gibt es auch ein Dschungelcamp im Sommer. Dieses findet nicht in Australien, sondern in Südafrika statt. Nun ist auch bekannt, wann die erste Folge über den Bildschirm flimmern soll.

Zum 20-jährigen Jubiläum von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ präsentieren RTL und RTL+ die 17-teilige Spezialstaffel: den Legenden-Dschungel. 13 ehemalige Dschungel-Stars, darunter Daniela Büchner, Winfried Glatzeder, Sarah Knappik und Co., treffen in einem Kampf der Legenden mit neuen Regeln aufeinander und kommen dabei erneut an ihre ganz persönlichen Grenzen.

Welcher Star wird die Legende unter den Legenden und gewinnt ein Preisgeld von 100.000 Euro? Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren den größten Schatz im Sommerprogramm aus Südafrika und natürlich ist auch Dr. Bob mit dabei. Im Vergleich zu der Januar-Ausgabe ist die Allstars-Staffel jedoch nicht live und wurde aufgezeichnet.

Und wann geht es los? Noch rund einen Monat müssen sich die Fans gedulden. Zum ersten Mal gibt’s exklusiv auf RTL+ jeden Tag eine neue Folge vorab zu sehen. Ab dem 16. August zeigt RTL täglich um 20:15 Uhr „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ – und auf RTL+ ab dem 15. August im Stream.

Diese Kandidaten sind dabei

Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)

Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

David Ortega (Staffel 10, 2016)

Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

Kader Loth (Staffel 11, 2017)

Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)

Elena Miras (Staffel 14, 2020)

Daniela Büchner (Staffel 14, 2020)

Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

Aus bisher 17 Staffeln treffen 13 Stars in einem Kampf der Legenden aufeinander. Jeder dieser Stars hat sich auf unterschiedliche Art im Dschungel bewiesen und durch herausragende Leistungen, nervtötende Streitigkeiten oder besondere Spleens im Gedächtnis der Dschungelfans halten können. Im Legenden-Dschungel treten all diese Stars in den Wettstreit und kommen erneut an ihre ganz persönlichen Grenzen.