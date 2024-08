Sommer-Dschungelcamp: Miese Stimmung nach der ersten Dschungelprüfung

Die Stars sind ins Dschungelcamp in Südafrika eingezogen. Zunächst erkunden die Kandidatinnen und Kandidaten das Camp genau und danach steht auch schon die erste Prüfung an. Danach herrscht jedoch miese Stimmung bei den Stars.

Hanka, Danni und Georgina erkunden erstmal das südafrikanische Camp, das allen – bis auf Eric – noch unbekannt ist. An der Waschstelle finden sie Dusche und Waschbecken, aber keine Toilette. Hanka erkundet begeistert die Umgebung. Georgina und Danni rufen sie verzweifelt zu sich, aber Hanka widerspricht. Georgina glaubt, dass Hanka auch in der legendären Staffel wieder in den Bach pinkeln wird, wenn sie sie allein lassen. Trotzdem gehen sie und Danni weiter das Klo suchen. Derweil wäscht sich Hanka mit dem Bachwasser den Nacken und das Gesicht und will einfach nur die Natur genießen.

So lief die erste Dschungelprüfung „Let’s Kredenz“

Bei ihrer ersten gemeinsamen Prüfung können die Legenden maximal zwölf Sterne erspielen. Die Promis betreten das unglamouröse „Let’s Kredenz“-Studio und müssen sich in Pärchen einer Diskokugel-Glosche stellen, unter der ein Gericht in der Mitte der Tanzfläche serviert wird. Gigi und Sarah entscheiden sich für „Griechischen Schleim“. Gigi spuckt teilweise zurück ins Glas, trinkt nicht weiter. Sarah trinkt anschließend den kompletten Rest inklusive Gigis Spucke. Thorsten und Giulia entscheiden sich für „Nur noch kurz die Wurst fetten“. Die beiden schaffen es.

David und Kader entscheiden sich für „Jenseits von Ekel“. David verweigert, Kader probiert es trotzdem, gibt aber recht schnell auf – keine Sterne für die beiden. Winfried und Georgina wählen „Iss die Finger von Emanu-Quäla“. Georgina isst zuerst, sie muss spucken und disqualifiziert beide für diese Runde. Was Winfried jedoch nicht mitkriegt und munter weiter isst. Mola und Danni entscheiden sich für „Ein bisschen Quieken“. Danni schafft es nicht innerhalb des Zeitlimits. Eric und Hanka probieren sich an „Ohne Fisch schlaf ich heute Nacht nicht ein“, wobei Eric den Gang im Alleingang herunterwürgt.

Miese Stimmung nach der Dschungelprüfung

Mit sechs von zwölf möglichen Sternen und mieser Stimmung kommen die Stars zurück ins Camp. David hatte nach der Prüfung einen Ausraster, ausgelöst durch die Tatsache, dass er Lammhirne hätte essen sollen. Im Camp geht es weiter: Er ist enttäuscht von Giulia, dass sie ihn nicht als Freund sieht; er ist verletzt von Georgina und Kader, wie sie über ihn sprechen. Außerdem haben ihm die anderen nach seinem Ausraster den Titel des Teamchefs abgenommen. Eric versucht ihn zu beruhigen, schafft es aber nicht.