Sommer-Dschungelcamp: Der erste Promi muss schon an Tag 2 gehen!

Das Allstars-Dschungelcamp hat gerade erst begonnen. Und schon leert sich das Camp: Der erste Star muss nämlich schon am zweiten Tag gehen! Das hat es in der Show bisher so noch nie gegeben.

Die Legenden-Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ begann an diesem Donnerstag bei RTL+ – die Auftakt-Folge zeigt RTL am Freitag zur besten Sendezeit. Die erste Folge hatte bereits viel zu bieten – eine Ekel-Prüfung, ein kranker Jan Köppen und ein handfester Zoff mit David Ortega.

Der erste Star muss das Dschungelcamp verlassen

Nun gibt es eine Neuheit, welche die Stars ziemlich hart treffen wird: Der erste Star muss das Legenden-Dschungelcamp nämlich schon am zweiten Tag verlassen. Nichtsahnend sitzen die Stars am Lagerfeuer – dann tauchen plötzlich die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen auf. Sie verkünden dann die Schock-Nachricht: Der erste Promi muss bereits am zweiten Tag die Heimreise antreten.

„In diesem Showdown hier kann alles passieren“

„In diesem Showdown hier kann alles passieren und er steckt voller Überraschungen. Und wenn ich sage, es kann alles passieren, dann meine ich genau jetzt“, sagt Jan Köppen zu den Kandidaten laut RTL.de. „Zum ersten Mal in der Geschichte von ‘Ich bin ein Star’ habt ihr – die Stars – entschieden, wer als Erstes das Camp verlassen muss“, sagt Sonja Zietlow.

Dann kommt es richtig faustdick: Die raus gewählte Dschungel-Legende muss das Camp sofort verlassen und darf sich nicht einmal von den Mitcampern verabschieden. Mit einer solchen Nachricht haben die Dschungelcamper ganz sicher nicht gerechnet. In der Allstars-Staffel entscheiden übrigens nicht die Zuschauer, wer die Show verlassen muss – diesmal haben es die Kandidaten selbst in der Hand.

Es bleibt übrigens spannend, ob der Vegan-Zoff im Legenden-Dschungelcamp in die nächste Runde geht. Nach der Dschungelprüfung in der ersten Folge ist David Ortega der Kragen geplatzt und schlug mit wüsten Beschimpfungen gegen seine Mitcamper um sich – das letzte Wort wurde bei der Auseinandersetzung wohl noch nicht gesprochen…