Sommer-Dschungelcamp: Darum moderiert Sonja Zietlow die Show erstmals allein!

Das Busch-Abenteuer geht bei RTL in die nächste Runde: Die Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht in den Startlöchern. Zum Auftakt gibt es eine echte Premiere: Sonja Zietlow wird die Show erstmals nach 20 Jahren allein moderieren.

13 ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten wagen sich erneut in den TV-Busch! Erstmals nach 20 Jahren wird Sonja Zietlow die Auftaktfolge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ allein präsentieren. Bei der Auftakt-Folge vom Dschungelcamp wird ihr Moderationspartner Jan Köppen fehlen – aber was steckt dahinter?

Jan Köppen ist gesundheitlich angeschlagen

Jan Köppen war zum Start der Produktion gesundheitlich angeschlagen und konnte deshalb nicht vor der Kamera stehen, wie die Bild-Zeitung berichtet. „Der Dschungel macht selbst den legendärsten Moderatoren manchmal zu schaffen – Jan lag zum Zeitpunkt der Aufzeichnung der 1. Folge mit Fieber im Bett“, bestätigt ein RTL-Sprecher gegenüber dem Blatt. Und wie ging es danach weiter? In der zweiten Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ soll Jan Köppen wieder an der Seite von Sonja Zietlow stehen. Der Moderator hat sich also offenbar wieder schnell erholt.

Das erwartet die Fans im Jubiläums-Dschungelcamp

Aus bisher 17 Staffeln treffen 13 Stars in einem Kampf der Legenden aufeinander. Jeder dieser Stars hat sich auf unterschiedliche Art im Dschungel bewiesen und durch herausragende Leistungen, nervtötende Streitigkeiten oder besondere Spleens im Gedächtnis der Dschungelfans halten können. Im Legenden-Dschungel treten all diese Stars in den Wettstreit und kommen erneut an ihre ganz persönlichen Grenzen.

Wie finden sich die Stars nach all den Jahren im Dschungel wieder zurecht? Wie gehen sie mit den neuen Herausforderungen, die dieser Dschungel mit sich bringt, um? Denn obwohl vieles an den „regulären Dschungel“ erinnert, ist doch auch einiges anders bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“. Der Legenden-Dschungel wartet nicht nur mit einem neuen Camp in Südafrika, sondern auch mit neuen Regeln auf.

Dr. Bon hat im Interview mit RTL erklärt, auf was sich die Zuschauer in der Jubiläumsstaffel freuen können: „Der größte Unterschied ist, dass alle Stars aus dieser Staffel schon mal im Dschungelcamp waren. Außerdem entscheidet nicht das Publikum, wer zu einer Dschungelprüfung antreten und wer das Camp verlassen muss. Das war auch für mich eine große Umstellung. Denn ich war mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren würde. Diese Staffel wird völlig anders!“