Zoff eskaliert: Sommer-Dschungelcamp startet mit Mega-Ausraster von David Ortega!

Bei RTL+ startete am Donnerstag das Sommer-Dschungelcamp – die Folge zeigt RTL erst am Freitagabend im TV. Die Auftakt-Folge hatte es in sich: David Ortega lieferte sich einen Mega-Ausraster und brachte die Mitcamper gegen sich auf.

Ein Eklat der Extraklasse gibt es direkt in der Auftakt-Folge der Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. An der Feuerstelle fragt Gigi Birofio, ob hier „Veganier“ sind. David Ortega fühlt sich angegriffen und fragt Gigi, was sein Problem sei, dass er jetzt vegan lebt. Der 25-jährige Reality-Star ist vollkommen überfordert, er ist doch gerade erst angekommen, was ist denn Davids Problem? Gigi: „Wär‘ ich doch lieber in ein Dating-Format gegangen.“ Kader schaltet sich ein und fragt David, was bei ihm los sei, ob er in einer Höhle gelebt habe, er sehe ja wie ein Neandertaler aus. Kader versteht nicht, warum er so hochdreht, er sei doch mal ein lieber Bub‘ gewesen.

David Ortega rastet völlig aus und beschimpft seine Mitcamper

Danach folgt die erste Dschungelprüfung – ein Ekel-Menü steht für die Camper auf der Speisekarte. Bei „Let’s Kredenz“ entscheiden sich David Ortega und Kader Loth für das Gericht „Jenseits von Ekel“: Lammhirne. Fünf Stück sollen die beiden verspeisen, jedoch weigert sich der Schauspieler: „Die zehn Gebote. Ich mache das nicht. Du sollst nicht töten!“ Als die Stars ins Camp zurückkehren, rastet der ehemalige „Köln 50667“-Star komplett aus und greift seine Mitcamper verbal an.

„Ihr seid so eine Schande. Sprecht mich einfach nicht mehr an!“

Es folgen zahlreiche Beschimpfungen. „Ich habe mit den Baby-Hirnen echt ein Problem gehabt. Ihr seid so eine Schande. Sprecht mich einfach nicht mehr an! Es geht um Frieden, und ihr mobbt mich die ganze Zeit!“, sagt David Ortega. Und dann zeigt er auf Thorsten Legat: „Thorsten ist der Schlimmste von allen.“

Thorsten Legat unterstellt David Ortega eine fehlende Zurechnungsfähigkeit. „Ich bin zurechnungsfähig. Ich schreibe Rechnungen!“, meint der Ex-„Köln 50667“-Star. VIVA-Moderator Mola Adebisi kann nicht mehr vor Lachen und Sarah Knappik versucht unterdessen, Thorsten Legat zu beruhigen. Giulia Siegel bricht in Tränen aus und sagt: „Die Energie dafür habe ich nicht. Ich habe gerade Penis gegessen.“ Das letzte Wort ist sicher noch nicht gesprochen…

Die erste Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist bei RTL+ verfügbar, der Auftakt läuft am Freitag um 20:15 Uhr bei RTL.