„Schöne Bescherung“: Die Sendetermine an Weihnachten 2025

Ein Weihnachten ohne den Klassiker „Schöne Bescherung“? Für die meisten wohl unvorstellbar. Der Film ist für viele über die Adventszeit ein Muss und läuft auch in diesem Jahr im Fernsehen. Die ersten Sendetermine sind bekannt.

Wohl alle haben schon mal Pleiten, Pech und Pannen an Weihnachten erlebt – das kommt schließlich in den besten Familien vor! Doch bei den Griswolds in dem Filmklassiker „Schöne Bescherung“ aus dem Jahr 1989 läuft einfach gar nichts nach Plan und das Fest wird zu einer kompletten Katastrophe.

Der Streifen mit dem Originaltitel „National Lampoon’s Christmas Vacation“ war schon damals ein riesiger Erfolg. Und auch, wenn der Film schon einige Jahre auf dem Buckel hat, erfreut er sich auch heute großer Beliebtheit und zählt zu den erfolgreichsten Weihnachtsfilmen überhaupt.

Das sind die Sendetermine

11.12.25 um 20.15 Uhr bei VOX

Darum geht es in „Schöne Bescherung“

Weihnachten steht vor der Tür und wie alle Familien in der Nachbarschaft wollen auch die Griswolds ihr trautes Heim schmücken und es sich pünktlich zum Fest gemütlich machen. Das wichtigste Utensil ist natürlich der Weihnachtsbaum, den Mutter Ellen, Vater Clark und die beiden Kinder Audrey und Rusty nach längerer Suche in einem Wald finden. Leider hat der schusselige Clark die Säge vergessen und so muss das gute Stück wohl oder übel ausgegraben werden. Zu Hause angekommen setzen sich die Schwierigkeiten fort, denn beim Aufstellen des unhandlichen Baumes geht die eine oder andere Scheibe zu Bruch.

Doch damit nicht genug: Clark möchte, dass das ganze Haus im hellen Schein erstrahlt und schmückt das Haus mit Lichterketten aus mehreren tausend Glühbirnen. Der erste Versuch, die Lichterketten anzuschalten, schlägt fehl. Doch wenig später gelingt es den Griswolds durch Zufall, ihr Haus vollständig zu illuminieren. Natürlich ahnen sie nicht, dass im nahegelegen Atomkraftwerk eigens ein zweiter Reaktor in Betrieb genommen werden musste.

Kaum ist diese Hürde genommen, plant Clark sofort ein weiteres Projekt zur Verschönerung des Hauses: Er erwartet von seinem Chef einen Weihnachtsbonus, mit dem er einen Swimming Pool im Garten bauen möchte. Leider entpuppt sich dieser Bonus keineswegs als Finanzspritze, sondern lediglich als ein Gutschein für einen Kochkurs. Dies bringt nicht nur Clark, sondern auch seinen völlig verrückten Vetter Eddie auf die Palme, der seine Solidarität mit Clark auf seine ganz eigene Art zum Ausdruck bringt: Kurzerhand entführt er Clarks Chef und verschleppt ihn in das Haus der Griswolds. Leider lässt sich Clarks Chef trotzdem nicht dazu bringen, den Bonus auszuzahlen. Stattdessen umstellt und stürmt die Polizei das Haus der Griswolds.