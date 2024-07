Schock-Beichte: „Hartz und herzlich“-Cindy will Tochter nicht zurück

Cindy war bei „Hartz und herzlich“ zuletzt nur noch selten zu sehen. Nachdem das Jugendamt ihre Kinder weggenommen hatte, tauchte sie nur noch selten in der RTLZWEI-Sozialdoku auf. Nun meldet sich die 25-Jährige mit Neuigkeiten bei TikTok zu Wort.

Das Sorgerecht für ihre beiden Töchter hatte Cindy damals verloren – danach zog sie nach Ostfriesland und wollte dort einen Neuanfang wagen. Bei „Hartz und herzlich“ hat sie sich seitdem weitgehend zurückgezogen. Zuschauer haben deshalb immer wieder gefragt, was eigentlich mit ihren beiden Töchtern ist. Die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sendung hat sich jetzt bei TikTok zu Wort gemeldet.

Cindy und ihr Ex-Freund Jean haben zwei Töchter. Ihre älteste Tochter Melody lebt bei ihrer Oma – dort soll sie auch „für immer wohnen“, wie Cindy laut dem Portal mannheim24 sagt. Bei TikTok erklärt sie dann auch den genauen Grund: „Ich will sie nicht aus ihrem gewohnten Umfeld reißen.“ Ihrer Tochter gehe es bei der Mutter von Jean aber sehr gut und Cindy kann sie jederzeit besuchen.

Bekommt Cindy wieder das Sorgerecht?

In einem Livestream auf der Videoplattform kündigt Cindy an, dass sie Tochter Clara zurückbekommen könnte. „Denen gehts gut, aber die anderen Neuigkeiten darf ich euch noch nicht sagen“, sagt sie ihren Fans. Dann geht Cindy aber doch näher ins Detail: Dass Melody bei Jeans Mutter bleibt, steht fest, „aber zu Clara sage ich noch nichts“. „Ich weiß, das sagt meistens schon alles“, so die „Hartz und herzlich“-Protagonistin. Die ehemalige Rostockerin hat anscheinend konkrete Pläne, was Cindy angeht – ob sie damit wieder das Sorgerecht erhält, bleibt abzuwarten und hat sie bei TikTok nicht verraten.

Für die Kinder: Cindy geht monatelang nicht zur Arbeit

Cindy will mit ihrer Arbeit auf dem Rummelplatz für die Kinder eine mehrmonatige Pause einlegen. „Ich hab erstmal meine Arbeit pausiert als Schaustellerin. […] Ich habe mir jetzt erstmal die Zeit genommen, um für die Kinder da zu sein“, so Cindy im Livestream. „Die werden ja jetzt öfter bei mir sein“, meint sie weiter.