„Promis unter Palmen“: SAT.1 holt Skandal-Show zurück!

Das Ende von „Promis unter Palmen“ war im Jahr 2021 eigentlich besiegelt. Das Reality-Format war ein riesiger Erfolg für SAT.1 – aufgrund von heftigen Skandalen wurde das Format abgesetzt. Nun feiert die Show ihr überraschendes Comeback.

Trash-Fans können aufatmen: Die Reality-Show „Promis unter Palmen“ steht vor einem Comeback, wie SAT.1 am Montag völlig überraschend bekanntgab. „Jetzt den All-inclusive-Promi-Urlaub buchen: Wir suchen ab sofort nach außergewöhnlichen, prominenten Charakteren für die dritte Staffel von ‚Promis unter Palmen‘. Viele Reality-Fans wünschen sich seit mehr als drei Jahren regelmäßig die Rückkehr dieser beliebten und überaus erfolgreichen SAT.1-Marke“, erklärte Senderchef Marc Rasmus zur Kehrtwende.

Die Fans müssen jedoch noch ziemlich viel Geduld haben: Erst 2025 sollen neue Folgen von „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ über die Bildschirme laufen. Während dem Corona-Lockdown wurde das Format zu einem Überraschungserfolg für SAT.1 – die Zuschauer waren jedoch auch fassungslos über exzessivem Mobbing mehrerer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und auch in der zweiten Staffel wurde es nicht besser: So empörte Kandidat Marcus Prinz von Anhalt direkt in der Auftaktfolge mit einer homophoben Entgleisung. Dann endete die zweite Staffel aus einem tragischen Grund – und zwar der Tod von Willi Herren, welcher während der Ausstrahlung verstorben ist.

Darum geht es in „Promis unter Palmen“

Fünf-Sterne-Unterhaltung: Die SAT.1-Villa am Traumstrand bietet allen Prominenten und denen, die glauben, prominent genug zu sein, ein stark begrenztes Kontingent an freien Plätzen für die kommende Saison an.

Ein großes Schlafzimmer mit Balkon, ein luxuriöses Badezimmer sowie der Wohn- und Essbereich mit angeschlossener Küche bieten ausreichend Platz für gute Gespräche, intime Geständnisse und allerhand Lästereien. Im Lounge-Bereich kann der traumhafte Panoramablick auf das türkisblau-schimmernde Meer genossen werden.

Es besteht direkter Zugang zum luxuriösen Außenbereich mit Pool – natürlich ohne jegliche Privatsphäre. Der weitläufige, weiße Sandstrand ist in nur wenigen Schritten zu erreichen und bietet Platz zum Entspannen oder für ehrenlos-amüsante Teamspiele beim täglichen Animationsprogramm. Für die Sicherheit der Promis sorgt eine 24-stündige Kameraüberwachung der gesamten Anlage.