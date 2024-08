Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben: Das passiert nach der letzten „RTL Aktuell“-Sendung hinter den Kulissen!

Am heutigen Freitag endet eine TV-Ära: Nach über 30 Jahren werden Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben die letzte Sendung von „RTL Aktuell“ moderieren. Die Sportlady hat jetzt verraten, was hinter den Kulissen passiert, nachdem der Abspann gelaufen ist.

Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben moderieren an diesem Freitag ihre letzte gemeinsame Sendung bei „RTL Aktuell“. Mehr als 30 Jahre lang stand das Duo gemeinsam vor der Kamera – am 23. August 2024 ist nun Schluss. „Ende August ist meine letzte Sendung. Ab und zu werde ich gerne mal Projekte wie ,Durchleuchtet’ machen, aber keine tagesaktuelle Moderationsrolle mehr in den Nachrichten. Ich werde dieses Jahr 66. Ist dann auch mal gut“, sagte Peter Kloeppel vor einigen Monaten in einem Interview mit dem Stern.

Zu RTL.de sagt Ulrike von der Groeben: „Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, aber nach fast 40 Jahren bei RTL und davon über 30 gemeinsam mit Peter Kloeppel bei RTL Aktuell ist es an der Zeit, ,Tschüss’ zu sagen. Der Abschied fällt leichter, weil wir gemeinsam gehen und wir noch bis August Zeit haben, uns daran zu gewöhnen.“

Das passiert hinter den Kulissen nach der letzten „RTL Aktuell“-Sendung

Die Sportlady hat verraten, was nach dem Abspann hinter den Kulissen passiert. „Dann flitzen Peter und ich ganz schnell aus dem Studio und werfen uns in die Arme unserer Gäste. Der Sender lässt es dankenswerterweise richtig krachen. Wir werden mit rund 400 Gästen feiern. Darauf freue ich mich sehr“, sagt die Sportlady in einem Interview mit DWDL. Und wird dann gefeiert bis zum „Nachtjournal“? „Hoffentlich noch darüber hinaus! Wer mich kennt, weiß, dass die „Nachtjournal“-Kollegen in jedem Fall noch dazustoßen können. (lacht)„, so Ulrike von der Groeben.

Dann hat sie erzählt, wie das Verhältnis zu Peter Kloeppel ist: „Peter ist eine Art „Work Husband“ für mich – und tatsächlich ist es bei uns ja ein bisschen wie in einer Ehe. Wenn man sagt, dass sich Gegensätze anziehen, dann trifft das auf uns beide definitiv zu. Unterschiedlicher könnten zwei Menschen ja kaum sein! Ich bin laut, impulsiv, lache dauernd. Peter ist dagegen viel ruhiger, weitsichtiger und hat eine umfassendere Bildung. Ganz zu schweigen von der Seriosität, die er ausstrahlt. Aber je länger ich mich mit unserem Abschied auseinandersetze, desto mehr wird mir bewusst, dass wir am jeweils anderen genau die gegensätzlichen Eigenschaften mögen.“