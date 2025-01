Norman Ritter ist tot: Auch diese Mitglieder der Neonazi-Familie starben jung

Im Alter von 40 Jahren ist Norman Ritter vermutlich an den Folgen des Alkoholkonsums verstorben. Er ist nicht der einzige Todesfall in der Neonazi-Familie – auch andere Angehörige sind jung verstorben.

Im Jahr 1994 tauchte Familie Ritter erstmals im Fernsehen bei „Stern TV“ auf. Schon als Kinder fallen Norman Ritter und seine Geschwister wiederholt mit rechtsradikalen Aussagen auf und schafften es damit zu einer zweifelhaften Berühmtheit. Sowohl Mutter Karin als auch die Söhne waren extrem ausländerfeindlich. Bei „Stern TV“ waren die Söhne Norman, Andy und Christopher zu sehen – insgesamt hatte Karin Ritter jedoch sechs Kinder.

Norman Ritter stirbt an den Folgen der Alkoholsucht

Norman Ritter starb nun im Alter von 40 Jahren. Die Todesnachricht bestätigte sein Bruder René. „Es ist ein harter Schlag für mich. […] Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert, dass ich nicht mehr jederzeit zu ihm kann“, sagt sein Bruder in der Bild-Zeitung. Erst vor wenigen Tagen sei Norman noch bei ihm gewesen. „Jetzt muss ich mich um den Grabstein kümmern“, erzählt René Ritter.

Mit Gewalt und Alkohol wuchsen die Kinder der Familie Ritter auf – und das wurde ihnen zum Verhängnis. Auch Norman Ritter war alkoholabhängig und ist an den Folgen nun verstorben. „Ich habe Leberzirrhose, dazu habe ich jetzt noch Wasser in den Beinen gekriegt. Ich muss Medikamente nehmen, aber selbst das Aufstehen fällt mir schwer“, gestand er im vergangenen Jahr noch in einem YouTube-Video.

Andy Ritter starb an einer Überdosis

Norman Ritter ist nicht der einzige aus der umstrittenen Familie, welcher jung verstorben ist. Andy Ritter hat im Alter von 39 Jahren den Kampf gegen seine jahrelange Drogensucht verloren. Im Jahr 2023 habe er sich den „Goldenen Schuss“ gesetzt, wie seiner Brüder damals berichteten. In der Drogenszene wird damit eine freiwillige oder ungewollte Überdosis bezeichnet.

Familienoberhaupt Karin Ritter verstarb im Jahr 2021

Zwei Jahre zuvor verstarb Familienoberhaupt Karin Ritter im Alter von 66 Jahren. Die Todesursache ist bis heute unklar – bekannt war jedoch, dass Karin Ritter starke Raucherin war und offenbar auch zunehmend Probleme mit der Lunge hatte. In ein Krankenhaus sei die damals 66-Jährige aber nie gegangen. Laut RTL gebe es jedoch keine Hinweise darauf, dass es sich bei ihrem Tod um ein Verbrechen handelt.