How I Met Your Mother: Das machen die Serien-Stars heute!

Die Serie „How I Met Your Mother“ begeisterte über viele Jahre die Fans. Dabei erzählt die Sitcom die Geschichte von „Ted“, „Marshall“, „Lily“, „Robin“ und „Barney“ – sowie die Suche nach der „Mutter“. Die letzte Folge wurde bereits vor mehr als fünf Jahren abgedreht.

„How I Met Your Mother“ ist einer der bekanntesten US-Sitcoms überhaupt. Freundschaft, Liebe und absurde Alltags-Situationen – darum ging es in neun Staffeln der Serie. Nach dem Aus ging es für viele Darsteller weiter vor der Kamera – aber was machen die Stars eigentlich heute?

Das wurde aus den HIMYM-Stars