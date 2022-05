How I Met Your Mother: Gibt es die legendäre Bar wirklich?

Bei „How I Met Your Mother“ hängen die Freunde sehr oft gemeinsam in einer Bar und plaudern dort über die verrücktesten Sachen. Aber wo ist eigentlich dieser Drehort? KUKKSI verrät dir, wo das Stammlokal der Clique ist.

In sieben Staffeln von ,,How I Met Your Mother“ gab es pure Unterhaltung. Doch so schnell die Serie kam und einen krassen Hype erfuhr, so schnell war sie dann auch wieder vorbei. So endete die Serie 2014 mit einem tollen Staffelfinale. Doch wo ist eigentlich das Pub, in denen die fünf Freunde ihr Feierabendbier trinken und über jede Menge Geschichten und Storys plaudern?

Gibt es die Bar aus „How I Met Your Mother“ wirklich?

In den Folgen der Serie siehst du kein echtes Pub. Das ist nämlich nur ein Filmset in Los Angeles. Doch wurde da nicht irgendeine Bar aufgebaut. Das Filmset hatte nämlich ein Vorbild – und zwar das McGee’s Pub aus New York. So wurde MacLaren’s Pub aus der Serie nämlich dem McGee’s Pub komplett nachempfunden und in einem Filmstudio nachgebaut. Dennoch kannst du dich wie am Filmset fühlen und die Bar besuchen. Wie? Indem du in die echte Kneipe gehst. Die gibt es nämlich in New York. Von außen hat sie natürlich eine andere Fassade als in der Serie, doch innen drin ist alles gleich.

Hier findest du das Pub

Das echte Pub kannst du in New York 240 West 55th Street besuchen. Du solltest aber sehr viel Zeit mitbringen. Das Pub ist nämlich kein Geheimtipp mehr und längst bei vielen Fans bekannt. So kann man schon mal etwas länger warten, bis man einen Platz bekommt. Doch wenn du einmal drin bist, wirst du die verblüffende Ähnlichkeit sofort feststellen und dich wie in der Serie fühlen. Schon gelesen? Two and a Half Men: Das waren die Frauen von Charlie Harper