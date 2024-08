„Nicht meine Entscheidung“: Martin Wernicke spricht über „Berlin – Tag & Nacht“-Aus!

Martin Wernicke gehörte zu den Urgesteinen bei „Berlin – Tag & Nacht“. Seit 13 Jahren war er in der RTLZWEI-Soap in der Rolle als Basti zu sehen. Nun spricht der Darsteller erstmals über seinen Ausstieg.

Seit 2011 war Martin Wernicke in der RTLZWEI-Serie „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Seit mehr als 13 Jahren gehörte der Darsteller zum Cast und war ein absoluter Zuschauerliebling. Umso überraschender kam sein plötzliches Serien-Aus. Jedoch ist er nicht freiwillig ausgestiegen, sondern war eine Entscheidung der Produktion.

Martin Wernicke über BTN-Aus: „Im Prinzip war es nicht meine Entscheidung“

„Im Prinzip war es nicht meine Entscheidung, die Rolle enden zu lassen. Die Produktion und der Sender haben entschieden, dass die Rolle Basti auserzählt ist. Ich wusste nichts davon und wurde selbst davon etwas überrascht. Allerdings hätte ich selbst auch nur noch ein Jahr gemacht. Irgendwann muss man auch mal etwas anderes ausprobieren“, sagt Martin Wernicke im exklusiven Interview mit KUKKSI.

„Meine Kündigung kam für mich und auch für meine Kollegen sehr überraschend“

„Meine Kündigung kam für mich und auch für meine Kollegen sehr überraschend. Allerdings haben sie mir auch gewissermaßen die Entscheidung abgenommen, da ich mit einigen Situationen nicht mehr einverstanden war und das auch mal geäußert habe. Seitdem ich raus bin, kann ich sagen, dass es mir gesundheitlich und mental um einiges besser geht“, sagt er.

Das waren die emotionalsten Momente bei „Berlin – Tag & Nacht“

Im Laufe der Jahre gab es viele emotionale Momente für Martin Wernicke – besonders die Dreharbeiten rund um Hochzeiten. „Es gab viele emotionale Momente. Ich glaube, die Hochzeiten waren mit die emotionalsten Momente, die ich erlebt habe. Auch, wenn der Dreh sehr anstrengend war, waren es dennoch emotional sehr packende Szenen“, erzählt uns der BTN-Star.

Durch „Berlin – Tag & Nacht“ konnte Martin Wernicke viele Erfahrungen sammeln. „Natürlich wächst man persönlich in den Jahren. Man wird argumentativ stärker und lernt sich selbst nochmal neu kennen. Ich weiß, was ich kann und was mir Spaß macht und ich sage direkt und gerade heraus, was ich von bestimmten Situationen halte. Das war nicht immer so. Und natürlich bin ich im Schauspiel unglaublich gewachsen“, so Martin Wernicke.

Martin Wernicke spricht über seine Pläne

Und was sind seine Pläne nach seiner Zeit bei „Berlin – Tag & Nacht“? „Meine Pläne stehen fest. Ich will weiter in der Medienbranche bleiben. Natürlich würde ich irgendwann gerne auch mal wieder vor der Kamera stehen, aber jetzt habe ich mich erstmal dazu entschieden, eine Ausbildung zum Synchronschauspieler zu machen. Das ist schon jahrelang mein großer Traum, den ich leider in der Zeit bei BTN nicht verfolgen, geschweige denn, verwirklichen konnte. Dazu habe ich aber jetzt die Zeit und ich werde alles daran setzen, auch dort meinen persönlichen Erfolg zu finden.“