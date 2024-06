News des Tages am 27.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 27.06.24

Mann in Erfurt erschossen! Täter auf der Flucht

In Erfurt gab es in der Nacht zum Donnerstag ein „vollendetes Tötungsdelikt, bei dem eine Schusswaffe zum Einsatz kam“, teilte die Polizei laut der Bild-Zeitung mit. Der Schütze ist noch flüchtig. Dieser könnte bewaffnet sein – die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Tat ereignete sich kurz nach 23 Uhr im Stadtteil „Roter Berg“ an der Bonhoefferstraße. Bei dem Opfer soll es sich um einen Mann handeln. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mann bei Türkei-Autokorso in Berlin totgefahren

Während türkische Fans am Mittwochabend den Sieg über Tschechien in Berlin-Neukölln feiern, hat sich ein schreckliches Drama ereignet! Bei einem Autokorso wurde ein Mann totgefahren und davor mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der 57-Jährige knallte zwischen geparkten Autos am Straßenrand auf den Asphalt. Unfassbar: Anstatt zu helfen, stieg der Unfallfahrer sowie zwei andere Personen aus dem Fahrzeug aus und fuhren mit einem anderen Auto davon. Mehrere Zeugen leisteten erste Hilfe – der Mann konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Knapp 60 Minuten nach dem Unfall stellte sich der Raser bei der Polizei.

Philippos (20) nach Abiball tot geprügelt: Schwester kann sich über Festnahme „nicht so ganz freuen“

Nach dem brutalen Tod des 20-jährigen Philippos in Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) hat die Polizei am Mittwoch einen 18-Jährigen festgenommen. Man kann sich nicht so ganz darüber freuen, denn der Grund dafür ist einfach nicht schön”, erzählt Chanel Tsanis im Interview mit RTL. Ihr Bruder Philippos’ feierte mit Chanel gerade ihr Abitur – dann prügelten plötzlich einige Männer auf ihn ein. „Ich glaube, wir würden uns erst freuen, wenn das alles ganz vorbei ist und alle hinter Gittern sind”, sagt Philippos’ Vater Dimitri Tsanis.