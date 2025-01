News des Tages am 07.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.01.25

Freunde trauern um sechstes Opfer des Magdeburg-Anschlags

Zweieinhalb Wochen lang kämpften Ärzte nach dem Magdeburg-Anschlag um ihr Leben. Doch am Montag erlag Kathleen B. im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. „Am 20.12.2024 hat ein schrecklicher Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt das Leben von Kathleen B. – von uns allen liebevoll ‘Else’ genannt – für immer verändert. Else wurde nur 52 Jahre alt. Sie starb am 06.01.2025 an den Folgen dieses unvorstellbaren Ereignisses“, heißt es in einem Spendenaufruf auf der Plattform Gofundme. „Sie war eine liebevolle Mutter, stolze Oma, fürsorgliche Ehefrau, treue Tante und eine unersetzbare Freundin. Mit ihrer offenen Art, ihrem Humor und ihrem warmherzigen Wesen brachte sie Licht in das Leben all derer, die sie kannten. Sie war immer da, wenn man sie brauchte, sei es mit einem lockeren Spruch, einem offenen Ohr oder einer helfenden Hand – in guten wie in schweren Zeiten“, heißt es darin weiter.

Neuer Trend in Schweden: Eltern kommen mit Anwalt in die Schule

Die Ansprüche der Eltern an die Schule werden immer maßloser. Nun schlägt der schwedische Lehrer-Fachverband Alarm. Nun kommen die Eltern sogar mit Anwälten in die Schule, wie die Bild-Zeitung berichtet. „Die Situation ist sehr ernst. Das Ganze signalisiert, dass die Schule nicht mehr als Schule betrachtet wird. Die Eltern sehen sie als Service-Einrichtung“, sagte Britt-Marie Selin des schwedischen Lehrer-Fachverbandes gegenüber der Nachrichtenagentur TT. Die Anwälte würden häufig versuchen, Einfluss auf die Schule zu nehmen. „Sie wollen Einfluss auf die Noten nehmen oder die Test- und Prüfungsergebnisse einsehen und die Entscheidung der Lehrkräfte selbst beurteilen“, heißt es weiter.

Winter-Unwetter: Jetzt kommen bis zu 30 Zentimeter Schnee und Glatteis

Der Blitz-Frühling über Deutschland findet ein schnelles Ende. Denn nun steht der nächste Wintereinbruch in Deutschland bevor. Von Mittwoch bis Donnerstag wird Deutschland von einem heftigen Winter-Unwetter überzogen. Dabei sind bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in höheren Lagen sowie Blitzeis möglich. Später kommt der Schnee auch bis ins Flachland. Zuerst kommen viele Flocken im Süden der Republik runter. In der Nacht zu Donnerstag kann es auch von Nordrhein-Westfalen bis nach Berlin, eventuell bis nach Vorpommern weiß werden.