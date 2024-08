Neue Folgen: RTLZWEI macht Sozialdoku „Hartz und herzlich“ zum „Köln 50667“-Nachfolger

Fast 400 Folgen von „Hartz und herzlich“ hat RTLZWEI bisher gezeigt. Nach dem Serien-Aus von „Köln 50667“ wurden Wiederholungen der Sozialdoku auf dem Sendeplatz gezeigt. Nun wird klar: „Hartz und herzlich“ wechselt komplett auf den 18 Uhr-Slot und kehrt bald mit neuen Folgen zurück.

RTLZWEI bestückt den Großteil seines Programms mit Sozialdokus – von „Hartz und herzlich“, bis hin zu „Hartz Rot Gold“ oder „Armes Deutschland“. Sowohl in der Day-, als auch in der Primetime laufen die Sozialreportagen und treffen den Nerv der Zuschauer. RTLZWEI hat jetzt neue Folgen von „Hartz und herzlich“ angekündigt – und diese werden auf dem bisherigen Sendeplatz der eingestellten Soap „Köln 50667“ laufen.

Neue Folgen von „Hartz und herzlich“ ab dem 26. August

Ab 26. August zeigt der Sender von montags bis freitags täglich um 18:05 Uhr neue Folgen der Sozialdokumentation – zunächst aus den Benz-Baracken in Mannheim, später im Jahr aus Rostock. „‚Hartz und herzlich‘ ist einzigartig in der deutschen Medienlandschaft. Keine andere Sozialdokumentation kann für sich in Anspruch nehmen, so viele Menschen über einen so langen Zeitraum zu porträtieren. Auf diese Weise lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer sie wirklich kennen, entwickeln ein Verständnis für ihre Situation und fühlen sich ihnen emotional verbunden. Diese starke Programmmarke verdient den wichtigen Sendeplatz um 18 Uhr. Das unterstreichen wir erstmals mit einer Kampagne für dieses Format, mit der wir auch den Bewohnern der Benz-Baracken Danke sagen möchten für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagt Marco Kunze, SVP Multichannel Strategy & Marketing RTLZWEI.

Die von UFA Show & Factual produzierte Reihe gewährt einen tiefen, unverfälschten Einblick in den Alltag der Menschen, die in sozialen Brennpunkten Deutschlands leben. Auf dem 17-Uhr-Sendeplatz erzielte „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ im laufenden Jahr montags bis freitags durchschnittlich 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die wöchentlichen Folgen von „Hartz und herzlich“ in der Primetime pausieren zurzeit, zeigten sich von Januar bis März aber ebenfalls stark mit bis zu 7,5 Prozent MA (14-49).

80 Primetime-Folgen aus 19 verschiedenen Städten Deutschlands wurden bislang bei RTLZWEI ausgestrahlt. Gedreht wurde bisher in der Eisenbahnsiedlung in Duisburg, in den Plattenbauten von Bitterfeld-Wolfen, in den Benz-Baracken von Mannheim, am Blockmacherring von Rostock, in Salzgitter-Lebenstedt, im Winzler Viertel von Pirmasens, in Niedergörsdorf im Stadtteil Altes Lager, in Frankfurt an der Oder, in Luckenwalde, Krefeld, Köln-Bickendorf, Leverkusen, Düren, Magdeburg, Eberswalde, Trier-West, Nürnberg, Düsseldorf und Bergheim.