Netflix: Die schönsten Serien für einen Kuschelabend

So langsam sinken die Temperaturen immer weiter Richtung Null. Wenn man von der Schule oder der Arbeit heimkommt, ist es dafür umso schöner, wenn man sich auf der Couch in eine Decke einkuscheln kann und sich dazu noch eine Tasse Tee macht. Damit es aber noch schöner wird, verraten wir dir spannende Serien. Egal wie sehr es draußen stürmt oder regnet – so hat man auf jeden Fall immer gute Laune.

Netflix ist einer der größten Streamingdienste. Damit du dich nicht ewig durch das riesige Angebot kämpfen musst und dir die Lust beim ewigen Gesuche vergeht, haben wir ein paar echte Geheimtipps herausgesucht. Mit diesen Krachern kannst du es dir richtig gemütlich machen. Doch aufgepasst: Diese Serien können süchtig machen.

Die besten Serien für einen Kuschelabend

Outlander

In der dramatischen Serie geht es um die Geschichte von der Krankenschwester Clair im Zweiten Weltkrieg. Plötzlich findet sie sich aber 200 Jahre früher wieder – genauer gesagt 1743. Doch nicht nur die Zeit verdreht ihr den Kopf, sondern auch der junge, schottische Krieger Jamie.

Love

Der Name der Serie verspricht, was er bedeutet. In der romantischen Serie stehen Gillian Jacobs und Paul Rust im Mittelpunkt. Inmitten einer Metropole lernen sich die beiden kennen und kommen irgendwie nicht mehr so richtig voneinander los – und das, obwohl sie nicht gegensätzlicher sein könnten.

Gossip Girl

Diese Serie kann einen richtig fesseln und süchtig machen! Die Teenager aus reichen Familien haben eigentlich keine Probleme – doch irgendwie rutschen sie von der einen Sache in die nächste rein. Blair Waldorf ist plötzlich mit ihrer besten Freundin verfeindet, weil sie von der Schule geworfen wurde und das Land verlassen hatte.

Descendants of the Sun

Die südkoreanische Dramaserie wurde 2016 veröffentlicht und erzählt von einem jungen Soldaten, der in einem fremden Land unglaubliches durchlebt. Trotz der sehr guten Bewertungen ist er aber nicht allzu bekannt. Also ein echter Geheimtipp. Schon gelesen? Das sind die erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten